Lucie Křížková je skoro dva roky bez manžela: Je to těžká a bolestivá zkouška

Lucie Křížková je už dlouhých dvacet měsíců sama se svými dvěma dětmi. Její manžel, jachtař David Křížek, by měl za podvody strávit za mřížemi celkem pět let. Krásná brunetka promluvila o tom, jak zvládá odloučení a kdo je jí v těžkých chvílích nejblíže.

Lucie Křížková zůstala ze dne na den bez svého milovaného manžela Davida. Dvojnásobná maminka se musí nyní starat o celou domácnost a uživit dvě ratolesti je mnohdy velice náročné.

"S partnerem po boku by to bylo samozřejmě jednodušší. Jako samoživitelka jsem občas vyčerpaná a smutná, že vše nezvládám tak, jak bych si představovala. Ale děti mi to dost ulehčují, protože jsou moc bezva," svěřila se Křížková v rozhovoru pro Blesk.

Moderátorka prý těžké období zvládá hlavně díky podpoře nejbližších a kamarádů. "Mám spoustu přátel, kteří teda nejsou úplně v mé blízkosti, ale vím, že kdybych je potřebovala, tak mi pomůžou. A mám samozřejmě maminku i skvělého bráchu, takže rodina funguje," říká Lucie ale přiznává, že odloučení s manželem je pro ni velice náročným životním obdobím.

Důvěřoval špatným lidem

"Je to těžká zkouška. Bolestivá. Ale máme naději, že to jednou může být stejně hezké jako dřív, a z obou stran je velká touha tuhle zkoušku zvládnout a vydržet," věří Lucie Křížková, která rozhodně neztrácí naději a už se nemůže dočkat shledání se svým milovaným mužem.

David Křížek si ve vězení odpykává pětiletý trest za napomáhání při tunelování kampeličky Metropolitní spořitelní družstvo.

Jachtař bohužel důvěřoval lidem, kteří si z něj dle jeho slov udělali bílého koně. Křížek podepisoval dokumenty, čím podle soudu dopomohl k úniku několika miliard.

Lucie Křížková zůstala na výchovu svých dvou dětí sama