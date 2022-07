Lucie Křížková na svého manžela chce počkat: Rozhodnutí soudu ale nechápe

Zdroj: Profimedia

Lucie Křížková zažívá jednu bolestivou ránu za druhou. Minulý rok jejího manžela Davida Křížka soud poslal na 3,5 roku do vězení a dle posledního rozsudku si jachtař posedí ještě o rok a půl déle. Váchová to považuje za velikou nespravedlnost a je z verdiktu zničená. Přesto se ale nevzdává naděje, že jejího muže propustí dříve.

David Křížek má s bývalou Miss ČR Lucií Váchovou dvě děti a loni v květnu byl odsouzen za tunelování Metropolitního spořitelního družstva na 3,5 roku do vězení s ostrahou.

Od července si bývalý sportovec svůj trest odpykává ve Stráži pod Ralskem. Křížkova manželka Lucie od začátku kauzy pevně stojí za ním a společně s dětmi doma teskně čeká na den, až se jejich tatínek vrátí domů.

"Děti svého tátu objímají jednou za měsíc v návštěvní místnosti se zamřížovanými okny, s cizími lidmi za zády. Trochu depka. Ale tenhle pohled, ten si vizualizuju," popsala dvojnásobná maminka nedávno na svém Instagramu, jak probíhají návštěvy ve věznici a přiložila ručně malovaný obrázek svého manžela se synem, který namaloval Křížek za mřížemi. Lucie s napětím očekávala, jak dopadne další soud, který měl rozhodnout o druhé části obvinění proti Křížkovi. Bohužel si ale dvojice vyslechla další zdrcující rozsudek.

"Manžel byl v dubnu znovu u soudu. Vzhledem k tomu, že se v kauze nijak neobohatil, neuvěřitelně důvěřoval lidem, kteří ho k trestné činnosti zneužili, aktivně se přičinil o odčinění způsobené škody, soudkyně Městského soudu v Praze rozhodla, že bude ochrana společnosti nejlépe provedena tím způsobem, že ve své nezměrné důvěřivosti už nikomu nesedne na lep a nenechá se opět někam ustanovit do orgánů firmy. Trest 3,5 roku nepodmíněně zůstal, navíc dostal peněžitý trest ve výši 600 tisíc korun a zákaz činnosti na deset let. Ulevilo se nám. S dobou strávenou ve vězení už jsme byli smířeni. Udělal chybu, musí nést následky," napsala tehdy na sociální síť moderátorka Sama doma. Nakonec ale došlo k odvolání státního zástupce a soud sice následně zrušil Křížkovi peněžitý trest, navýšil mu ale místo toho nepodmíněný trest na pět let.

Lucie Křížková je prý z rozhodnutí v šoku. "Státní zástupce se odvolal. Odvolací (Vrchní) soud v červnu zrušil peněžitý trest, snížil zákaz činnosti na 6 let a navýšil nepodmíněný trest na 5 let. Krutá rána. Ani den navíc strávený ve vězení z Davida lepšího člověka neudělá. Naopak," svěřila se zdrcená modelka sledujícím na Instagramu.

"Naše soudy neměří stejným metrem. Víc k tomu nemám co říct. Respektive měla bych – ale nemá cenu to řešit veřejně. Věřím v karmu," dodala Křížková, která zůstala sama na dvě jejich děti, syna Davida a dceru Lolu.

