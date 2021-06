Lucie Křížková: Kvůli manželovi ohrožen její návrat do TV?

Lucie Křížková řeší velice nemilou životní situaci, její manžel totiž dostal tři a půl roku natvrdo za tunelování a hrozí mu ještě navýšení trestu. Dvojnásobná maminka proto zvažovala, že se do svého pořadu v TV vrátí až za delší dobu!

Lucie Křížková a její manžel, jachtař David Křížek ještě donedávna žili spokojený rodinný život, pak ale přišla nemilá rána osudu, která vše ze dne na den změnila.

Křížek si má odpykat 3,5 roku za podíl na tunelování Metropolitního družstva, s trestem ale nesouhlasí, jelikož byl prý do špinavého byznysu zatažen.

"Jsem vinen, udělal jsem chybu, ale nemyslím si, že je cesta mé nápravy skončit ve vězení, myslím si, že tréninkem mládeže a psaním odborných knih a prací pro veřejnost, bych byl asi společnosti větším přínosem, ale asi to někdo vidí jinak. Necítím zlost nebo touhu po pomstě, mně je to jedno, já chci, aby to skončilo, to je celé. Zvládnul jsem oceány, to není problém, ale bojím se o rodinu, mám strach, že některé lidi neuvidím, až se vrátím," svěřil se sportovec v pořadu Showtime.

Lucie Křížková za svým manželem stojí, věří, že společně situaci překonají

"Po svých oceánských plavbách jsem se nechal vlákat do světa byznysu, kde se na rozdíl od sportu nehraje fair play, nic jsem nezpronevěřil a neukradl, ale nyní musím pykat za svoji důvěřivost a naivitu. Budiž to poučením pro ostatní," napsal na Facebook manžel bývalé Miss Lucie Křížkové, za svobodna Váchové.

"Stále si opakuji, že žijeme, jsme zdraví. Tahle noční můra jednou skončí. Svého muže miluji a stojím za ním, to už víte. Jeho jednání nebylo úmyslné. Zvládneme to," postavila se moderátorka za svého muže.

Dvojnásobný otec původně vyfasoval pouze tříletou podmínku a peněžitý trest 600 tisíc korun. Předsedkyně senátu Vrchního soudu v Praze Hana Navrátilová ale sportovci nakonec přidala dalších šest měsíců, čímž se trest automaticky přeměnil na nepodmíněný. Nyní může Křížek do vězení nastoupit každým dnem a proto jeho manželka Lucie uvažovala, zda se vrátí po pauze do práce, či nikoliv.

Křížková se po pauze vrací do práce, prý aby přišla na jiné myšlenky

Lucie Křížková chce se svým mužem před jeho nástupem do vězení trávit každou volnou chvilku, proto dlouho přemýšlela, zda ještě neodložit svůj návrat k moderování. Nakonec se ale rozhodla pro práci, prý aby zapomněla na chmurné myšlenky, které se jí přirozeně vkrádají poslední dobou do hlavy.

"Tak zase od zítra! Po pěti týdenní pauze. Upřímně, koketovala jsem s myšlenkou, že bych si pauzu v Sama doma ještě protáhla. I když mám veselejší dny, přesto je často složité nutit se k úsměvu, ale došla jsem k závěru, že je fajn se rozptýlit. Protože "dělání všechny chmury zahání". Těším se na naše diváky a hosty," napsala Křížková na svůj Instagram a přidala fotku ze studia, kde pořad Sama doma natáčí.

Moderátorku a dvojnásobnou maminku čeká náročné období, jelikož Křížek ještě čeká na druhý rozsudek, kde mu může soud ještě celkový trest zvednout až na sedm let.