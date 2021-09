Lucie Křížková syna do školy vedla sama, tatínek mu držel palce ve vězení

Modelka Lucie Křížková prožívá nesmírně náročné období. Od doby, co musel jachtař David Křížek nastoupit do výkonu trestu, je na všechno sama. Bez svého životního parťáka se musela obejít i 1. září, když vedla syna Davídka do třetí třídy. Doprovod jí dělala jen dcerka Lola. Manžel alespoň na dálku držel palce.

I když je na vše sama, neztrácí optimismus a dobrou náladu. Možná hlavně kvůli dětem. Miss České republiky pro rok 2003 Lucie Křížková se musí vyrovnávat s nelehkým osudem. Její manžel David Křížek totiž před měsícem a půl nastoupil do výkonu trestu a nyní si ve vězení na Borech odpykává 3,5 roku za spoluúčast na tunelování Metropolitního spořitelního družstva. Kvůli tomu chyběl i u nástupu svého syna Davídka do třetí třídy. Podporoval jej proto alespoň na dálku. Ve vězení držel palce Pyšná maminka Lucie proto syna vyprovodila společně s dcerou Lolou. Synovi však předala vzkaz, který mu tatínek z vězení poslal. „Manžel Davídkovi popřál, ať se mu ve škole líbí a daří," řekla Křížková pro Blesk. I pro děti je situace pochopitelně náročná, Lucii se ovšem dle všeho daří doma udržovat dobrou náladu. „Měli jsme krásné letní prázdniny a teď už začínají povinnosti. Asi jako každé dítě se netěší na ranní vstávání, takže úplně radostí neskákal. Ale na co se těší nejvíc, jsou kamarádi," prozradila ještě modelka. Dětem to řekli citlivě Sdělit dětem, že jde jejich tatínek do vězení, je pochopitelně nesmírně náročné. Křížkovi se k problému ovšem postavili čelem a Davídkovi a Lole informaci řekli s maximální opatrností. Zároveň věděli, že musí smutnou zprávu oznámit rychle. „Musel jsem mu to říct, aby se to nedozvěděl od svých spolužáků a kamarádů. Byla to asi ta nejtěžší věc, kterou jsem kdy musel udělat!" řekl před časem sám Křížek. Nástup do vězení pak synovi zdůvodnil tím, že důvěřoval zlým lidem, což se nakonec obrátilo proti němu. David Křížek si má ve vězení odsedět tři a půl roku. Jeho manželka však dělá vše proto, aby byl trest kratší. I když totiž děti situaci až obdivuhodně dobře zvládají, Lucie ví, že Davídek a Lola potřebují tátu.