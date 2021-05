Detaily svatby Bohuše Matuše a jeho Lucinky: Co všechno se dělo?

Zdroj: Profimedia

Bohuš Matuš si řekl se svojí o 30 let mladší Lucinkou sladké ano. Před lety by to do něj nikdo neřekl. Veřejnost si vždycky myslela, že zpěvák zůstane starým mládencem. Setkání s Lucií mu ale změnilo život.