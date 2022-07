Lucie Matušová prodělala dvě operace najednou: Kýla i hrbolek na nose jsou fuč

Zdroj: Profimedia

Lucii Matušové je sice pouhých devatenáct let, přesto ale svěřila své tělo i obličej do rukou plastických chirurgů. Manželka Bohuše Matuše nebyla po porodu spokojená se vzhledem svého břicha a při té příležitosti si nechala udělat také zbrusu nový nos. Jak zákroky dopadly a je Lucie spokojená?

Lucie Matušová se rozhodla vylepšit svou vizáž a využila k tomu služeb plastického chirurga. Maminka dvouleté Natálie po porodu podstoupila operaci pupeční kýly, která ovšem nedopadla dle očekávání, a proto musela pod kudlu ještě jednou.

"Bohužel to na předchozí operaci nedopadlo tak, jak mělo, břicho mě neustále pobolívalo a je pořád dost necitlivé," vysvětlila Lucie webu Extra, proč se rozhodla po takto krátké době jít na další operaci.

Matušová navíc rovnou využila šikovných ručiček plastických chirurgů, aby se zbavila estetického problému s nosem, který ji trápil delší dobu.

Strach z focení

"Udělal se mi hrbolek, kvůli kterému jsem měla strach z focení, snažila jsem se to furt zakrývat, byla jsem nervózní, když na mě někdo koukal z profilu, bolelo to," prozradila Lucie Matušová výše zmíněnému webu.

"Operaci mám úspěšně za sebou, úžasný tým zvládl při jedné anestezii nejen odstranit pupeční kýlu, ale také opravit můj zlomený nos. Konečně se mi bude zase krásně dýchat," ozvala se spokojená Lucie svým sledujícím na Instagramu těsně po zákroku.

Rekonvalescence zatím probíhá u Matušové bez problémů a s výsledky je již nyní velice spokojená. "Bylo to v pohodě, pan doktor byl úžasný. Nepociťuji absolutně žádnou bolest břicha, udělal to krásně. Nos mě také vůbec nebolí, jen mám otoky a hůř se mi dýchá, ale je to čím dal lepší," pochvaluje si manželka Bohuše Matuše. Na konečný efekt si ale fanoušci Lucinky budou muset ještě chvilku počkat.