Osud Neumannové: Partner ji podváděl v těhotenství, měl dítě s milenkou i dluhy

Lucie Neumannová jde ve šlépějích své slavné maminky a věnuje se sportu. Úspěšná atletka už roky nemá žádný kontakt se svým otcem Josefem Jindrou a právě sportovní kariéra jí pomáhá zapomenout na složité rodinné vztahy. Dcera Neumannové svého otce před časem sama odstřihla a má k tomu své důvody. K její mamince se totiž nechoval dvakrát hezky.

Josef Jindra kdysi dělal Neumannové manažera, jejich vztah ale brzy přerostl z pracovního na milostný a hrdličky spolu nejen začaly podnikat, ale také se jim narodila dcera Lucie. Sportovkyně poměr dlouho zapírala a když v roce 2003 porodila, nechtěla jméno otce prozradit.

V té době se spekulovalo, že si Kateřina dítě pořídila například s Janem Čenským, trenérem Stanislavem Frühaufem nebo dokonce padlo i jméno Jaromíra Jágra. Když se ale objevila fotka, jak se Neumannová s Jindrou líbají na Staroměstském náměstí, olympijská vítězka a mistryně světa v běhu na lyžích si uvědomila, že už nemá smysl dál zapírat.

Tehdy se dokonce Neumannová svěřila se, že by chtěla Lucince pořídit sourozence. "Vůbec se tomu nebráním. Bude to součást mojí nejbližší budoucnosti," plánovala v rozhovoru pro Blesk v lednu 2007. Pak ale přišlo obrovské zklamání.

Nevěra, dluhy a obrovské zklamání

Kateřina Neumannová Josefu Jindrovi věřila a o to větší byl pro ni šok, když přišla na to, že má její partner kromě manželky Vladimíry a dcery Markéty ještě poměr se svobodnou podnikatelkou Martinou Cachovou. S tou si navíc záletník upletl dceru Kristýnu, která se narodila jen měsíc a půl po Lucince.

To už byla pro sportovkyni poslední kapka a začalo se spekulovat o rozchodu. Lyžarka ale dlouho nechtěla rozpad vztahu přiznat. Nevěra, neúspěšný šampionát v Liberci, kterému Neumannová šéfovala a skončil stomilionovým dluhem či neprosperující penzion na Šumavě za 30 milionů, který s Jindrou postavili, to vše nakonec dohnalo sportovkyni k tomu, aby toxické soužití ukončila.

Ačkoliv se po rozchodu snažila Neumannová s Jindrou dohodnout na péči o dceru a chvilku to vypadlo, že se manažer bude s Lucií stýkat, ona ho ze svého života nakonec sama odstranila a to nejen proto, jak moc ublížil její mamince. "Ono to vlastně nebylo ideální už v době, kdy jsem strávila rok ve škole s tenisem v akademii v USA, to mi bylo 14. V kontaktu nejsme přes dva roky. Není to tak, že by se stala jedna konkrétní věc, která by nás rozdělila. Spíš celá řada událostí, které mě postupně zraňovaly nebo trápily a prostě se jich stalo moc. Taky jsem pochopila, že hodně ublížil mojí mámě," svěřila se Lucie Neumannová výše zmíněnému webu s tím, že otce neviděla minimálně dva roky.

Mámy se nikde nezastal

"Esemesku k narozeninám a nedávné krátké setkání na maturitním plese mojí nevlastní ségry moc nepovažuju za setkání a kontakt. Nikdy ale nezapomenu na setkání, po kterém jsem asi pochopila, že táta v mém životě asi nebude. Na loňském Memoriálu Josefa Odložila jsem si zaběhla osobní rekord na 800 metrů a měla docela radost. Na Julisku přijela i moje ségra s tátou a jeho současnou rodinou. Tak jsem ho chtěla jít pozdravit a třeba se podělit o radost z povedeného závodu. On tu situaci vyřešil tak, že dělal, že mě nevidí, když jsem ho pozdravila. Tohle mě hodně zamrzelo. Pořád jsem v sobě měla naději, že se to mezi námi udobří a budu mít zase tátu. Ale tohle pro mě byl silný a nehezký zážitek a já si to v sobě uzavřela," vysvětlila dcera Kateřiny Neumannové, proč se s Josefem Jindrou přestala stýkat a kdy ho viděla naposledy.

"Jsem aktivní na sociálních sítích a občas tam dostanu i negativní komentáře, které se týkají mojí mámy a MS v lyžování v Liberci, které se mi těžko čtou. Lidé, kteří o této akci nic nevědí, si občas myslí, že tam máma něco ukradla, a proto se teď máme dobře. Realita je však taková, že se máme dobře jen díky tomu, že má mamka někdy snad šest prací. Je hrozně pracovitá, pracuje od rána a večer, když přijde domů, tak si jde sednout k počítači, aby dořešila e-maily, nebo si píše rozhovory do rádia. Znám ji asi ze všech nejlíp a moje máma je asi nejčestnější a nejspravedlivější člověk, kterého znám. Pak jsem si v médiích přečetla, že táta řekl, že byl v Liberci jen rádcem a nemá s tím nic společného. To mi vadí hodně, protože to není vůbec pravda. On ji do této akce dostal a zezadu organizoval. Pak se mámy ani nikde nezastal," dodala Lucie, která je nyní úspěšnou sportovkyní a daří se jí i na sociálních sítích, kde mimochodem několikrát otevřela bolestivé téma ohledně svých rodičů a dluhů, do kterých je dostal právě její otec.

"Jsem ráda, že se mi to daří posouvat pořád dál. Teď mám na Instagramu skoro 30 tisíc sledujících. Je to trošku šílené číslo, ale dělá mi radost, že mě lidi rádi sledují. Navíc je to pro mě i nějaký přivýdělek. Každopádně si na tom dávám záležet, chci na sítě dávat kvalitní obsah. Mrzí mě to a mrzet mě to bude vždycky, pořád je to můj táta, s nímž jsem v dětství trávila hodně času a zažila spoustu zážitků. Ale protože mám užasnou mámu, která tu pro mě vždycky je, tak se s tím vyrovnávám lépe. Jinak ale žiju život, který bych neměnila," uzavřela.

Lucie Neumannová je úspěšnou atletkou