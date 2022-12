Lucie Neumannová dělá mamince samou radost: Jednu věc ale nemůže překousnout

Zdroj: Profimedia

Dcera Kateřiny Neumannové, Lucie, jde ve šlépějích své matky a věnuje se sportu. Lucie dlouhé roky hrála tenis a nedávno přešla k atletice, přesto si ale nechává zadní vrátka a studuje management. Co ale bytostně nesnáší, je srovnávání se slavnou maminkou. Nadějná sportovkyně by si ráda vybudovala vlastní kariéru, a to bez nálepky protekčního dítěte.

Lucie Neumannová už dávno není malá holčička. Vyrostla z ní krásná devatenáctiletá slečna, která si jde za svými sny.

Co ale Lucii mrzí, že se veškerá pozornost točí pouze kolem jejího původu a slavné maminky Kateřiny Neumannové.

"Všichni se mě ptají na maminku, ale přeci jen – už jsem dospělá a věnuji se svým vlastním aktivitám. Není příjemné být všemi nahlížena jen jako dcera," postěžovala si Lucie v rozhovoru pro lifee.cz s tím, že nálepku "dcery z povolání" nese velice špatně, jelikož má sama našlápnuto na zářnou sportovní kariéru.

Žádný vztah není bez mráčků

"Od deseti do 17 let jsem profesionálně hrála tenis, dávala jsem tomu veškerý volný čas, ale později mi došlo, že to asi nebude ten pravý sport pro mě. Je to hodně o psychice a samozřejmě také o tvrdé dřině, ale často se vám stane, že během zápasu znervózníte a neukážete všechno, co jste natrénovali. To se mi nelíbilo, proto jsem se rozhodla, že zkusím něco jiného, a to atletiku. Té se věnuji od 18 let a aktuálně se připravuji na trati 800 metrů a zkouším i 400 metrů," prozradila Lucie Neumannová výše zmíněnému webu.

Ačkoliv zdědila mladá atletka talent po mamince, svou budoucností ve sportu si zatím není stoprocentně jistá. "To se teď nedá s jistotou říct, protože k tomu ještě prvním rokem studuji sportovní management. Ale ano, sport je pro mě na prvním místě a dávám tomu maximum," vysvětlila Lucie, která má prý s maminkou velice blízký vztah právě i díky společným koníčkům.

"Skvělý, protože máme obě blízko ke sportu. Můžeme spolu vyrazit na kolo, jít si zaběhat, ale vyrážíme společně třeba i do města na nákupy nebo na dobré jídlo. Samozřejmě, že se vzájemně dokážeme i vytočit – mámu třeba nejčastěji naštve, když doma něco neuklidím. Ale to je asi normální. Žádný vztah není bez mráčků. Podporuje mě hrozně moc, bez ní by to nešlo. Ať jsou to rady, které mi dává nebo spousta věcí, které mi pomáhá zařizovat, a je také můj sponzor, protože zatím sama nevydělávám. Jsem jí za to vděčná," uzavřela. Jak dcera Kateřiny Neumannové vyrostla do krásy, se můžete podívat v naší galerii.

Lucie Neumannová je nadějná atletka