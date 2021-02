Lucie Polišenská se zapotí: Hvězda seriálu Slunečná zažívá miminkovské hody

Sama herečka je se svou seriálovou rolí maminky spokojená a s kluky na place je ráda. „Ve chvíli, kdy mi poprvé malého dali do ruky, tak jsem se vůbec nebála. Mám děti ráda, a kdyby nevyšla DAMU, tak jsem chtěla být porodní asistentka. Pracovala jsem v nemocnici a nějakou praxi v kojeňáku mám, takže jsem s tím byla v pohodě.

Nicméně velký respekt mám, přece jen držíte cizí dítě, do toho říkáte texty a musíte se soustředit a být neustále ve střehu, není to nic jednoduchého. Zatím nám to spolu jde, ale raději to zaklepu.“