Lucie Šafářová a Tomáše Plekanec: Nepřeroste jim dcera přes hlavu?

Malá Leontýnka Plekancová se narodila těsně na rozhraní znamení Střelce a Kozoroha, za což její rodiče můžu být rádi. S Kozorohy je totiž mnohem horší pořízení.

Děti narozené ve Střelci jsou velmi živé, Plekanec se Šafářovou se rozhodně nudit nebudou! "Dítě Střelec je hravé a nepřekonatelně zvědavé. Má rádo pohyb a různé hry, kde může zapojit logické myšlení." tvrdí charakteristika znamení.

Silné stránky jsou radost z učení a touha poznávat nové věci, vědecký a technický talent.

Obávat by se hvězdní rodiče měli nástupu do školy. Slabé stránky rodného znamení malé Plekancové projeví až později, ve škole, Střelci bývají nepozorní a mají problém s učením podle předem dané šablony - to by mohlo dvojici poměrně rmoutit, protože problémy ve výuce jsou noční můrou každého rodiče. Slibně našlápnuto má podle hvězd Leontánka ve sportu, kde je velká pravděpodobnost, že zdědí talent po rodičích a přeje jí i astrologická předpověď!