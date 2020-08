Šafářová vs. Vondráčková: Proč nakonec u Plekance vyhrála půvabná tenistka?

Vondráčková je hlavně zpěvačka a ne příliš úspěšná herečka, za což tedy může výběr céčkových filmů, do kterých je obsazována. Zatím nejnovější snímek Dokonalý polibek byl totálním propadákem. Lucie se však nevzdává a točí dál. Hlavně se usmívat na všechny strany, což je pro herečky a zpěvačky denní chleba. Do kamer se prostě mračit nejde. Plekanec je ale sportovec, a tak pro to možná ani neměl pochopení. Profesionální sportovci navíc mají speciální režimy, cestují a jsou mnohdy dlouho pryč. To zase nemusela vydýchat Vondráčková.