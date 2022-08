Lucie Šafářová stojí před velkou výzvou: Nelehkému úkolu se postavila čelem

Zdroj: Profimedia

Tenistka Lucie Šafářová si díky své vášni ke sportu vždy dokázala hravě udržet štíhlou postavu. Dokonce i po prvním porodu se rychle vrátila zpět do formy, po tom druhém ovšem přiznala jisté obtíže. Se dvěma dětmi je zkrátka těžší udržovat se fit. Šafářová se ale nevzdává.

Lucie Šafářová zasvětila podstatnou část tenisu a díky své píli a odhodlání se řadí mezi absolutní špičky svého oboru. Už je to ale několik let, co tenisovou kariéru pověsila na hřebík a začala se naplno věnovat své rodině. Stále se ale udržovala ve formě, neboť byl a stále je sport její velkou vášní. S dcerou Leontýnkou měla na cvičení ještě poměrně dost času, a tak pro ni nebyl problém zůstat fit i po porodu. S druhým potomkem, synem Oliverem, který se narodil před pár měsíci, se ale situace změnila.

Není čas

Přestože Lucie Šafářová vypadá skvěle, sama vnímá, že se po druhém dítěti její tělo zkrátka trochu změnilo. Hned po porodu tedy začala pracovat na svém postavě a vyrážela na pravidelné procházky s kočárkem. Nyní se vrhla i do posilovny, kde dře na své formě. Není to ale tak jednoduché jako dříve.

„Na cvičení není moc času, ale pořád mě baví! Dostat se do formy po druhém dítěti je daleko těžší. Alespoň mám výzvu,” přiznala krásná tenistka na svém Instagramu a k textu přidala fotky s činkami a propoceným trikem. „Jak vy zvládáte držet se fit s dětmi?” ptala se ještě fanoušků, kteří ji okamžitě podpořili. „Je to dřina rozhodně větší. Ale je potřeba si to dobře zorganizovat. Ty máš postavu za pár tréninků zpět,” vzkázala tenistce jedna z komentujících.

Zas taková dřina to nebude

Zatímco Lucie Šafářová není se svým tělem a svou formou stoprocentně spokojená, někteří z fanoušků si nad jejím trápením možná ťukají na čelo. Tenistka totiž před pár dny zveřejnila fotku z pláže, na které se ukázala v plavkách, a nutno říct, že při pohledu na ni by nikoho snad ani nenapadlo, že před krátkou dobou přivedla na svět druhého potomka. „Lucko, klobouk dolů nad vaší postavou,” chválila ji její obdivovatelka ve své reakci. I když je tedy podle Šafářové těžší dostat se po dvou dětech do formy, rozhodně v jejím případě nepůjde o běh na dlouhou trať.