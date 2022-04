Lucie Šafářová ukázala dojemný snímek, takhle se těší Leontýnka na brášku

Zdroj: Profimedia

Úspěšná tenistka Lucie Šafářová se podělila na Štědrý den se svými sledujícími na Instagramu o šťastnou novinku. S Tomášem Plekancem očekávají druhého společného potomka. Na svět přivítají v květnu chlapečka. Lucie, Tomáš i jejich dcera Leontýnka se na chlapečka moc těší. Své fanoušky potěšila krásným snímkem dcery a rostoucího bříška.

Nový člen rodiny

Další dítě si sportovní pár přál, o tom, kdy ale tenistka otěhotní, rozhodla náhoda: „Miminko jsme určitě chtěli, ale miminko moc naplánovat nejde, bude to chlapeček a Býk. Jméno ještě nevíme, to se teprve řeší.“ Druhé těhotenství dalo Lucii zabrat, od začátku trpěla nevolnostmi. Mrzelo ji, že se nemohla ani trochu věnovat svému milovanému sportu, po dvou trimestrech se její stav zlepšil a může si sem tam zacvičit. Zároveň prozradila, že jejich rodina bude po narození syna kompletní. „Čtyři děti stačí. Už nechci být nikdy těhotná,“uzavřela. Dalšími dětmi myslela syny Plekance, Matyáše a Adama, které má z předchozího manželství se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou. Ta nedávno v pořadu Face to Face vyjádřila svému exmanželovi a jeho nové manželce podporu: „Teď, jak to sleduju, tak si k sobě Tomáš vybral správně, funguje to hezky a držím jim palce. Ničeho nelituji, protože to bylo hezkých osm let.“

Plány do budoucna

V průběhu své profesionální kariéry byla tenistka Lucie Plekanec Šafářová zvyklá být neustále na cestách. Během pandemie a těhotenství se nikam dlouho nepodívala: „Chybí mi cestování za sluníčkem. Cestovala jsem právě za aktivní kariéry, ale i teď s rodinou, tak to mi chybí. Teplo mám prostě raději než zimu,“ řekla super.cz. Po mateřské se Lucie plánuje vrátit k tenisu jako trenérka. Tento plán se jí druhým těhotenstvím ještě trochu oddálil. „Budu mít dvě malé děti, takže to, co budu dělat, se mi časově oddaluje. Ale ráda bych se věnovala dětem v tenise, jako mentorka, trenérka a také mě baví cvičení, dělám si fitness kurz, takže někde mezi tenisem a fitness bych se ráda uplatnila. Jsem ráda mezi lidmi.“