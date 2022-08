Lucie Šafářová ukázala po dvou porodech perfektní postavu, na dovolené jen září

Zdroj: Profimedia

Bývalá tenistka Lucie Šafářová vypadá od porodu naprosto perfektně. Maminka dvouleté Leontýnky a malého Olivera se tak nebála předvést svou postavu v bikinách. Se svým manželem Tomášem Plekancem sdíleli na sociálních sítích snímek z dovolené.

Vysportovaná rodina

Rodinka si užila prosluněnou dovolenou na Kypru. Nejen Lucie ukázala výstavní postavu, ale i hokejista se nebál odhalit. Ukázal se jen v omotaném ručníku kolem pasu. Díky tomu, že Tomáš stále profesionálně hraje hokej, je v perfektní kondici. I Lucie by se ráda co nejdříve vrátila ke sportu. „Ráda bych se věnovala dětem v tenise, jako mentorka, trenérka a také mě baví cvičení, dělám si fitness kurz, takže někde mezi tenisem a fitness bych se ráda uplatnila,“ prozradila své plány pro super.cz. V současné době v posilovně trápí zatím jen sama sebe. Na sociální sítě umístila svou fotografii po cvičení a motivovala tak další matky. „Na cvičení není moc času, ale pořád mě baví! Dostat se do formy po druhém dítěti je daleko těžší…alespoň mám výzvu.“ V komentářích si od svých fanoušků vysloužila slova obdivu a podpory.

Čtyři děti a dost

Na postavě Lucie se porody dětí vůbec nepodepsaly, i v těhotenství se snažila udržovat v kondici a chodila cvičit pokud jí nebylo špatně. Toho, že ji postavu zničí další těhotenství, se nyní neobává. Přiznala, že čtyři děti jim bohatě stačí a těhotná být už netouží. Mezi součet dětí tak zahrnula i syny, které má Tomáš z předchozího vztahu s Lucií Vondráčkovou, tedy Matyáše a Adama.