Lucie Šafářová porodila syna Olivera: Jeho narození oznámila fotkou celé rodiny

Zdroj: Profimedia

Tenistka Lucie Šafářová před pár dny porodila svému manželovi Tomášovi Plekancovi syna, kterého zamilovaná dvojice pojmenovala Oliver. Samotný porod před fanoušky utajili a fakt, že se jejich rodina rozšířila o dalšího člena, zveřejnili až ve chvíli, kdy už byla Šafářová i se synem doma z porodnice.

Hokejista Tomáš Plekanec a jeho manželka Lucie Šafářová jsou štěstím bez sebe. A nejen oni, ale také jejich děti, které se dočkali dalšího sourozence. Půvabná tenistka před pár dny přivedla na svět syna Olivera a dnes už je z porodnice konečně doma. Manželé právě zřejmě na tuto chvíli čekali, aby si pojistili pohodlný odjezd z porodnice, který by jinak byl dost možná doprovázen fanoušky a novináři.

Oliverku, vítej!

Lucie Šafářová a Tomáš Plekanec se podělili o radostnou novinku na sociální síti. „Malý bráška už je s námi! Vítej v té naší sportovní rodině, Oliverku! Jsme moc šťastní, že tě máme!,” napsala tenistka na Instagramu a k příspěvku připojila dvě rozkošné fotografie.

Na jedné z nich jejich dcera Leontýnka stojí i dětské postýlky a něžně hladí svého novorozeného brášku po hlavě. Na druhém snímku je pak zachycena celá Plekancova rodina. Tomáš Plekanec na ní chová syna Olivera, kterého drží za ručičku Leontýnka, zatímco hokejistku přitom drží za ruku jak jeho manželka, tak jeho synové z předchozího manželství, Matyáš a Adam.

Krásné vyznání

Ještě před pár dny Lucie Šafářová na sociální síti sdílela fotku svého těhotenského bříška, ke které připojila text o tom, nakolik ji fascinuje zrození nového života. „Nikdy mě nepřestane překvapovat ta dokonalost přírody, jak celý ten život vzniká, a koloběh života jako takového. Od té tečky na ultrazvuku po tu kouzelnou chvíli, kdy řekne poprvé ‚mami mám tě ráda’. Někdy je to radost, někdy sakra těžký. Jsem vděčná za to, jakého mám úžasného muže, se kterým to vše mohu sdílet a je mi oporou, a za svou rodinu a tchýni, kteří tu vždy jsou,” napsala tenistka krátce před porodem a dodala, že se už nemůže dočkat toho, jaký jejich syn bude. A dnes už to konečně může začít zjišťovat.