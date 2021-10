Vysněná svatba a nejisté líbánky: Lucie Šafářová prozradila detaily z veselky

Manželům Tomášovi Plekanci a Lucii Plekanec Šafářové se podařilo jejich nedávnou svatbu do poslední chvíle perfektně utajit. Ani po oficiálním oznámení ovšem novomanželé moc sdílní nebyli. Až doteď. Lucie Plekanec Šafářová přiblížila, jak si svatební den užila, co pro ni bylo důležité a také jak to vypadá se svatební cestou.

Pár tvoří několik let a v loňském roce se zasnoubili. Plánování svatby jim však dalo trochu zabrat, a to hlavně kvůli probíhající pandemii koronaviru. Nakonec se ale přece jen dočkali a hokejista Tomáš Plekanec a tenistka Lucie Šafářová si konečně řekli své „ano". Svatba probíhala od prvotních příprav v naprostém utajení a do oficiálního oznámení novomanželů o ní snad nikdo kromě dvojice samotné, svatebčanů a organizátorů nevěděl. „Snažili jsme se. Chtěli jsme mít samozřejmě klid a jsme rádi, že se to povedlo," radovala se v rozhovoru pro Blesk Šafářová. Vzpomínky na celý život Tomáš Plekanec již v minulosti jednou ženatý byl se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou, pro Lucii Plekanec Šafářovou byl obřad ovšem premiérou. Oba si svůj den náramně užili, život před svatbou a po svatbě pak pro ně nijak odlišný není. „Nezměnilo se vůbec nic, překvapivě. Svatbu jsme si ale užili, bylo to moc hezké. Člověk si tak říká, je to jen jeden den, ale vzpomínky na něj budou krásné po celý život," usmívala se manželka Tomáše Plekance. Ta zároveň řekla, že si právě takovou svatbu, jakou měli, vysnila. „My jsme nechtěli žádnou moc velkou, spíš menší. Samozřejmě počet hostů se s covidem pořád měnil, pro lidi ze zahraničí nebo třeba i tenistky je složité naplánovat nějaký termín, aby tam byli všichni. Ale důležité je, že tam byli lidi, které mám ráda," dodala ještě. Všechno vzhůru nohama Po svatbě klasicky přichází svatební cesta, jenže u Plekanců není úplně jasné, zda se nějaké dočkají. Šafářová totiž přiznala, že je u nich doma všechno tak trochu jinak. „My jsme hodně cestovali přes léto, takže jsme si ji tak trochu odbyli už předem. I nás je totiž všechno vzhůru nohama," smála se a v závěru ještě popsala, jak vypadají jejich snubní prstýnky, které měli v důsledku několikrát odložené svatby připravené už dlouho. „Úplně normální. Bílé zlato s diamanty."