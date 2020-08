Chystají se Šafářovou veselku? Plekanec a jeho jasná odpověď

Zdroj: Profimedia

Dlouho poté, co se dali dohromady, to tajili. Tomáš Plekanec byl totiž ještě v rozvodovém řízení s Lucií Vondráčkovou, takže Lucie Šafářová se před světem skrývala. Když bylo konečně všechno oficiální, narodila se jim holčička Leontýnka. Teď by měla logicky následovat svatba.