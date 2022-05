Lucie Šafářová je v poslední fázi těhotenství: Její slova o mateřství dojímají

Zdroj: Profimedia

Tenistka Lucie Šafářová se už připravuje na příchod druhého potomka, který se nezadržitelně blíží. Manželka hokejisty Tomáše Plekance by v současné době mohla porodit každým dnem. Přestože přesný termín porodu neoznámila, před časem prozradila, že bude syn narozen ve znamení Býka. A právě v konstelaci tohoto znamení je Slunce už teď.

Rodina Tomáše Plekance a Lucie Šafářové se co nevidět rozroste o dalšího člena. Krásná tenistka už brzy manželovi porodí chlapečka, kterého se oba nemohou dočkat. A nejen oni. Na příchod chlapečka se těší i jejich dcera Leontýnka a také Plekancovi synové z předchozího manželství s Lucií Vondráčkovou, Matyáš a Adam.

Vyznání manželovi

Půvabná tenistka se před pár dny zvěčnila se svým těhotenským bříškem a přemýšlela o mateřství a o tom, nakolik ji zrození nového života fascinuje. „Nikdy mě nepřestane překvapovat ta dokonalost přírody. Jak celý ten život vzniká a koloběh života jako takového. Od té tečky na ultrazvuku po tu kouzelnou chvíli, kdy řekne poprvé ‚Mami, mám tě ráda’. Někdy je to radost, někdy je to sakra těžké,” napsala Lucie Šafářová na sociální síti k nádhernému černobílému snímku, na kterém stojí přede dveřmi a světlo z nich pronikající opisuje její siluetu.

„Jsem vděčná za to, jakého mám úžasného muže, se kterým to vše mohu sdílet a je mi oporou, a za svou rodinu a tchýni, kteří tu vždy jsou,” dodala ještě tenistka, která v Tomášovi Plekancovi našla svou životní lásku.

Porod se blíží

Lucie Šafářová by mohla porodit prakticky každým dnem. Před časem v rozhovoru pro super.cz totiž prozradila, že se chlapeček narodí ve znamení Býka. To připadá na období od 20. dubna do 21. května. Je tedy velmi pravděpodobné, že manželé mají už všechno na příchod miminka připraveno a nyní jen vyčkávají na moment, kdo k porodu dojde. „Těším se, čím nás překvapí další přírůstek v té naší rodině a jaký bude,” napsala tenistka v úplném závěru dojemného vyznání.