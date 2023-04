Jak zvládá Šafářová děti Vondráčkové? Společně strávený čas skončil komplikací

Zdroj: Profimedia

Lucie Šafářová a Tomáš Plekanec využili prvních slunečních paprsků a společně s dětmi vyrazili na výlet. Jelikož jsou manželé oba sportovci, zvolili vyjížďku na kole a bývalá tenistka vše zdokumentovala na svém Instagramu.

Lucie Šafářová se fanouškům o víkendu pochlubila momentkami z rodinného výletu. Bývalá tenistka vyrazila na projížďku na kole společně s Tomášem Plekancem a jeho syny z předchozího manželství s Lucií Vondráčkovou.

Fanoušky ale nejvíce pobavila tříletá Leontýnka. Zatímco jedenáctiletý Matyáš a sedmiletý Adam šlapali lidově řečeno po svých, jejich mladší sestra nakonec naskočila na kolo, které táhl její tatínek. Holčička navíc celou cestu vtipně komentovala a výrazně u toho gestikulovala.

"Tahle malá ženská okomentuje vše i za jízdy," smála se pyšná maminka. Další část túry už ale pro všechny zúčastněné nebyla zrovna nejpříjemnějším zážitkem.

Dobrodružství skončilo ve vlaku

Tomáš Plekanec připravil svým nejbližším opravdu pikantní vyjížďku. Rodina v lese narazila na úsek, který se na kole nedal projet. "Když vybírá trasu Tomáš, tak se to musí všechno slaňovat," poznamenala Lucie Šafářová uštěpačně k videu, kde její manžel ručně přenáší kola.

"Vyloženě cyklostezka," vtipkovala dvojnásobná maminka. Nakonec výletníci celé dobrodružství zakončili jízdou vlakem. "Ještě, že ty české dráhy mají velké vagóny pro kola," smála se Šafářová a přidala záběry z vlaku, do kterého se nakonec povedlo všem členům i s jejich koly nasoukat.

Z rodinných momentů bylo patrné, že bývalá tenistka navázala s dětmi svého manžela velice přátelský vztah a evidentně i oni ji jako macechu přijali. Šafářová zvládá péči o čtyři děti na jedničku a více než Matyáš, Adam či nejmladší Oliver, prý zatím vystrkuje růžky jediná holčička, Leontýnka. "Nevím, jak to je u vás, ale u nás je každé dítě úplně jiné! Oliverek je zatím velký pohodář a miminko za odměnu. Leontýnka je větší čertice, ale kdo ví, jak to bude za pár let. Ono se to s těma dětma pořád mění. Jen ta láska k nim je pořád stejná a slova na to ji vyjádřit vlastně nejsou," napsala nedávno Lucie na svém Instagramu.

Roli maminky si Lucie Šafářová velice užívá