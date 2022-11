Lucie Šafářová mi spadla z nebe, Tomáš Plekanec vyznal lásku manželce

Zdroj: Profimedia

Hokejista Tomáš Plekanec oslavil koncem října kulaté narozeniny. Oblíbený sportovec se tak zařadil do klubu čtyřicátníků. Kulaté číslo si žádalo o pořádnou oslavu, hokejista narozeniny oslavil přímo v centru Prahy.

Konkrétně se jednalo o podnik poblíž Staroměstského náměstí, který si měli v letošním roce otevřít hokejisté Martin Ručinský s Petrem Nedvědem. O narozeninové oslavě informovala na svém instagramovém profilu Plekancova manželka Lucie Šafářová.

Veřejné vyznání lásky

Tomáš Plekanec je podruhé ženatý, po bouřlivém rozvodu s Lucií Vondráčkovou našel štěstí u tenistky Lucie Šafářové. Ta mu veřejně popřála na svých sociálních sítích a zároveň mu vyznala lásku. „Všechno nejlepší, muži! Ať jsi pořád tak super chlap, jak tě známe a máš pořád dost energie na to naše životní tempo! #milujemetě#40tka,“ připsala k fotografii Plekance s dortem. Ani oslavenec nezůstal se svou reakcí na vydařenou narozeninovou oslavu pozadu. „Děkuji za krásné narozeniny, ženo. Děkuji za všechna krásná přání ke 40.narozeninám od všech fanoušků a kamarádů, moc si toho vážím,“ dodal hokejista.

Rozvod a dítě

I když jejich začátek vztahu nebyl vůbec jednoduchý, nyní si sportovní pár užívá zaslouženého štěstí. V roce 2018 oznámili Plekanec a Vondráčková rozchod, začaly bouřlivé tahanice, které skončily až o rok později. Během rozvodu se známou zpěvačkou už Plekanec randil s tenistkou Lucií Šafářovou. Na konci roku 2019 se jim narodila dcera Leontýnka. Svou lásku následně zpečetili svatbou a druhým dítětem Oliverem.

Tenistka ho zachránila

Tomáš v rozhovoru pro Isport zavzpomínal na těžké chvíle, ze kterých ho dle jeho slov zachránila právě jeho druhá manželka. „Byl to člověk, který mi spadnul z nebe. Když se ti někdo takový objeví v životě a je s tebou schopný projít ty nejtěžší chvíle, které máš, tak větší štěstí člověk ani mít nemůže. Jsem hrozně rád za děti i za to, jak čtyři roky fungujeme,“ prozradil Plekanec. „Věřím, že to tak vydrží. A že si budeme dál užívat dětí i života po kariéře. Tedy já jsem ještě na jejím sklonku. Uvidíme, co ještě budu mít před sebou,“ dodal stále ještě aktivní hokejista, který hraje v Kladně.