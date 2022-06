Lucie Šafářová při každé příležitosti prchá z domu: Chybí jí její vášeň

Tenistka Lucie Šafářová má zkrátka sportování v krvi a byla zvyklá věnovat mu podstatnou část svého času. A to se nezměnilo ani během těhotenství. Po porodu je ale přece jen spousta věcí jinak a maminka novorozeného Olivera musí ještě chvíli počkat, než se bude moci pustit do svého klasického tréninku. Ani tak ale nesedí doma na zadku.

Manželka Tomáše Plekance, tenistka Lucie Šafářová, zkrátka sport miluje a jen málokdy vydrží sedět v klidu. Své fanoušky na sociální síti dříve dokonce zásobovala nejrůznějšími tipy na cvičení a sdílela videa, aby si podle ní mohli její sledující zacvičit i v pohodlí svého domova. A na svojí postavě nepřestala pracovat ani během těhotenství, kdy se sice nemohla pouštět do všech cviků, na které byla zvyklá, ale stále chtěla zůstat v pohybu. Dá se říct, že je Lucie Šafářová na sportu zdravě závislá, a tak jí její oblíbená aktivita po porodu musí dost chybět.

Vyráží na procházky

Lucie Šafářová teprve před několika málo týdny přivedla na svět syna Olivera, a tak je víc než jasné, že se její tělo ještě dává dohromady. Na žádné náročnější tréninky si teď teniska rozhodně netroufá, to, že má doma novorozence, u ní ale rozhodně neznamená, že by se sportu úplně vzdala. A tak, stejně jako spousta dalších maminek, které touží vrátit se rychle do formy a shodit kilogramy nabrané v těhotenství, vyráží alespoň na dlouhé procházky s kočárkem.

„Procházky tou naší krásnou Prahou. Baví vás chodit s kočárkem?” napsala k fotce z výletu do centra hlavního města. A na procházky s sebou bere i starší dceru Leontýnku. „Musíme si ty procházky s Oliverkem užívat,” hlásala u snímku, na kterém pije kávu bez kofeinu, zatímco malá Leontýnka si pochutnává na jiném studeném nápoji.

Leontýnka je z brášky nadšená

S příchodem malého Olivera na svět se rodina Tomáše Plekance rozrostla už o čtvrtého potomka. Z předchozího manželství s Lucií Vondráčkovou má dva syny – Matyáše a Adama, se svou manželkou Lucií Šafářovou pak vychovává i dvouletou dceru Leontýnka. A právě ta se na mladšího brášku podle všeho nesmírně těšila. Když totiž pyšní rodiče oficiálně oznámili světu, že se Oliverek narodil, připojili snímek Leontýnky, jak spícího brášku jemně hladí po hlavičce.