Drsné útoky na Lucii Šafářovou! Těhotná tenistka zažívá neuvěřitelné ponižování

Pro těhotnou Lucii byly reakce fanoušků velice nepříjemné. Chtěla se pochlubit bříškem, dočkala se ale opravdu až nechutných útoků na svoji osobu! Pod fotkou se začaly hromadit stovky nepřejících komentářů!

"Doufám, že tě potká stejný osud, a stejná mrcha ti odvede Plekance! Je to vůl, krásnou Lucii opustí a dětičky kvůli takové kr**ě!" píše jedna z divaček, podobně mířených komentářů je však mnohem více, než těch pozitivních!

"Se drží za břich, aby se pochlubila děckem od milence! Musela se hodně snažit, aby to vyšlo," napadá tenistku další ze sledujících. "Plekanec místo aby se postaral o své syny, raději zas**ne jinam! Ukázal, co je za osobnost! Zdali se bude usmívat, až se na ni Plekanec vykašle! Udělal to jednou, udělá to podruhé," fanoušci se často kromě Šafářové pouští i do hokejisty, který opustil rodinu a to jim přijde nemorální. Pár však prý s takovými reakcemi počítal…