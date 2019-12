To miminko jí nepřeju! Šafářová musí snášet drsné útoky. Neuvěříte, od koho jsou

Kdo však odloučení hvězdného páru těžce snáší, jsou jejich fanoušci, kteří se to nebojí říci nahlas. Ostré útoky musí snášet zejména Lucie Šafářová, které to v době těhotenství nemusí dělat vůbec dobře. „To miminko jí nepřeju, vzala Lucii Vondráčkové manžela a klukům tátu. Mohla si najít svobodného muže a ne rozbít rodinu, to se nedělá,“ napsala krutý výrok příznivkyně Vondráčkové na Instagram Šafářové.