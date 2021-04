Málem jsme vyhořeli! Lucie Šafářová promluvila o dramatické žádosti o ruku

Svoje soukromí si střežili jako oko v hlavě, ale nyní se ho Lucie Šafářová a Tomáš Plekanec rozhodli trochu poodhalit. Nedávno tak promluvili o chystané svatbě a o tom, jak dramaticky probíhala žádost o ruku. Při ní totiž málem vyhořeli.

Lucie Šafářová a Tomáš Plekanec mimo jiné prozradili, jak to chodí u nich doma, jak probíhaly jejich zásnuby a jak pokračují přípravy na svatbu.

„Žádost o ruku byla velmi romantická, ale málem jsme vyhořeli. Byl lampion štěstí ve tvaru srdce, ale nevznesl se tam, kam měl,“ vzpomíná tenistka Lucie Šafářová na chvíli, kdy před ní Tomáš Plekanec poklekl. Ke svatbě ale zatím nedošlo.

„Udělal jsem, co jsem měl udělat, a teď čekám,“ hájí se hokejista. „Svatba je v plánu, ale zatím je pozastavená. Mám blbý, že měl drahý rozvod, takže do druhé svatby už nebude chtít tolik investovat,“ uvažuje tenistka.

Bude Plekanec na svatbě šetřit?

Plekance totiž zaujalo přiznání herečky Milušky Bittnerové, která v pořadu 7 pádů Honzy Dědka prozradila, že ji svatba se vším všudy, včetně hostiny, vyšla na pouhých 3200 korun.

V domácnosti i v životě se Plekanec a Šafářová dobře doplňují a jeden druhého učí „svému“ sportu. „Bruslím v jeho bruslích, máme stejně velkou nohu, protože jsme stejně vysocí. Tomáš ode mne dostal víc lekcí tenisu než já na ledě,“ směje se Šafářová, která svého milého na kurtu prý vůbec nešetří.

Hokejista je zkušeným tatínkem

„Je to hrozný, je přísná, nepochválí, prý nic neumím a jsem čím dál horší,“ říká Plekanec, který se za Šafářovou přestěhoval do Brna. „Ale jen dočasně a částečně. Co mi zbývá,“ krčí rameny v talk show, zatímco si Lucie o onom „dočasně a částečně“ s úsměvem myslí své.

Plekanec má s Šafářovou malou dceru Leontýnku. Z předchozího manželství s Lucií Vondráčkovou má syny Matyáše a Adama. Je tedy zkušeným tatínkem. Šafářová se tak nemusela bát, že by mateřství nezvládala. V Plekancovi má opravdovou oporu.

