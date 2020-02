Zákeřné chování Lucie Šafářové? Spustila lavinu nenávisti kvůli Vondráčkové

"Slečno Šafářová, kytice je nádherná, ale byla by i nádherná, kdyby jste si jí užila v soukromí, tam, kam patří. Musíte jí dávat na obdiv a vyvolávat bolest v srdci Lucky Vondráčkové ? Nešlo by lásku prožívat v soukromí, a bez sociálních sítí ? Neubližujte, když nemusíte, a trochu taktu se od Vás očekává," vyjadřují sledující Šafářové ostře své pocity!

"I když bude slečna Šafářová v budoucnu jednou paní Plekancová, přejme jí to, nikdo jí neodpáře, že vzala někomu manžela a dvěma malým chlapcům tatínka. Zrovna v té době, kdy ho chlapci nejvíce potřebovali.. To je prostě neomluvitelné a svědomí nechám na ní. A právě proto, když se k tomu uchýlila, tak by tu svoji vysněnou lásku měla prožívat bez veřejnosti!" shodují se lidé opakovaně na stejné názoru.

Vypadá to, že než si veřejnost zvykne na "výměnu manželek," bude to ještě nějaký čas trvat. Naštěstí je tenistka natolik zamilovaná, že kritika je to poslední, co nyní vnímá. S útoky je evidentně smířená a nezbývá jí než vyčkat, až emoce vychladnou, a lidé příjmou novou rodinu i s minulostí…