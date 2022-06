Jiří Šlégr má doma pořádnou divošku: Jeho manželka Lucie ukázala nadupaný dekolt

Zdroj: Profimedia

Jiří Šlégr si uměl vybrat. Jeho krásná manželka Lucie je sice trojnásobnou maminkou, i po třech porodech má ale dokonalé tělo a bujný dekolt, který jí mohou závidět o generace mladší dámy. Svou sexy postavou se Šlégrová pochlubila na Instagramu a sledujícím spadla brada.

Lucie Šlégr s Jiřím Šlégrem tvoří pár jedenáctým rokem a jejich láska stále vzkvétá. Hokejista se s modelkou seznámil v době, když už měla z předchozího manželství s movitým podnikatelem Zdeňkem Kaufmannem dvě děti.

"Seznámili jsme se na podzim 2010, ale 14. února 2011 jsme se s kluky k Jirkovi nastěhovali a od té doby jsme spolu. Vzali jsme se a rozrostli o dalšího chlapa Roníka," pochlubila se před časem modelka Blesku.

Miss 2005 je sice velice spokojenou maminkou v domácnosti, na kráse jí ale tato role rozhodně neubrala.

Sexy vnady

Lucie Šlégr se mezi ostatními Miss vyjímala nejen díky své kráse, ale také přírodními ňadry velikosti číslo pět. Modelka sice v minulosti uvažovala o zmenšení prsou, nakonec si to ale rozmyslela a její manžel i fanoušci to jistě kvitují s povděkem.

"Taková typická IG fotka, čučím do dáli, vypadá to nostalgicky, k těmhle fotkám se hodí nějaký citát k zamyšlení. A mě napadlo jen kurňa, ať tenhle relax utíká co nejpomaleji," napsala trojnásobná maminka vtipný popisek k sexy fotce, na které se vystavuje u bazénu.

Šlégrová si vyrazila s manželem na romantický výlet do rezortu, kde si společně užívají zasloužený relax.