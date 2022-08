Lucie Šlégrová vychvaluje manžela do nebes: Neměl to jednoduché, klobouk dolů

Zdroj: Profimedia

Lucie Šlégrová a Jiří Šlégr působí jako by spolu chodili pár měsíců. Manželský pár přitom tvoří už jedenáct let. I když spolu vychovávali tři děti, jejich společný syn přišel na svět až před dvěma lety.

Velká rodina

Bývalá miss Lucie Šlégrová se může chlubit krásnou velkou rodinou. Z předchozího vztahu má dva syny, její manžel Jiří dceru a společně mají teprve dvouletého syna Ronyho. Šlégra tak při dvoření Lucie čekala pořádná výzva, za své přijal rovnou dvě děti, a to nejmenšímu byl teprve rok. Jak on sám říká, ani na vteřinu o svém rozhodnutí nezapochyboval. „Já to tak mám nastavený v hlavě, pokud mám zájem o jakoukoliv ženu, v tomto případě o Lucii jsem měl velký zájem, tak jsou tam dvě děti, které musím přijmout úplně stejně, jako tu ženu,” vysvětlil pro pořad ShowTime.

Ideální otec

I Lucie neváhala a přijala vřele dceru svého partnera Jiřího. S oblibou tak půvabná brunetka říká, že mají čtyři děti. Svého manžela si jako otce nemůže vynachválit. „Je prostě skvělý. Vždycky byl skvělý ke všem našim dětem. Klobouk dolů. Člověk to vidí i zpětně po 11 letech, že si mě našel s ročním a tří a půl letým synem. Ne každý muž by si toto břímě na sebe vzal. Neměl to určitě jednoduché. O to víc jsem si ho vždycky cenila a vážila, protože nikdy v životě mi neřekl, že to jsou moje děti a tvoje děti. Vždycky to byly naše děti. To také udělalo strašně moc v tom vztahu,” prozradila recept na šťastné manželství pro iDNES.