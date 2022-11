Slova o manželské propasti: Lucie Šlégrová radí, jak nakopnout sexuální život

Zdroj: Profimedia

Lucie Šlégrová si s manželem Jiřím užívala romantickou dovolenou na Maledivách. Nerušené chvilky ale dvojici kazili turisté s dětmi. Modelka celou situaci popsala na sociální síti.

Lucie a Jiří Šlégrovi před dvěma týdny odletěli na dovolenou bez dětí do slunného ráje na Maledivách. Bývalá modelka na Instagram pravidelně nahrávala fotky a bylo vidět, že si "líbánky" oba vychutnávali.

"Už nám lásko není 30 let, už nám není ani 35. A že to moc krásná léta jsou. Říkala jsem si, ať nám zůstanou. To se s námi tenkrát točil svět. To jsme se učili znát sebe nazpaměť. Mysleli jsme, že tolik času máme a že vůbec nikam nespěcháme. Když jsme se poznali mně bylo 28 a Jiříkovi 39 let. Kurňa utíká to. Ať nám ten nadhled nad věkem a časem vydrží co nejdéle," napsala Šlégrová k zamilované fotce, na které objímá svého manžela.

Dovolená snů měla ale i stinné momenty. Trojnásobná maminka na Instagramu vysvětlila, co ji nepříjemně překvapilo na hotelu.

Na dovolenou raději bez dětí

Manželka Jiřího Šlégra se s fanoušky podělila o jeden ne zcela příjemný zážitek. "A abychom taky řekli něco negativního k té dovolené. Přiznám se, že to máme s manželem hozené tak, že Maledivy jsou tak nádherné uklidňující a dechberoucí místo, že vláčet tam sebou děti? Vše je otázkou názoru každého z nás pochopitelně. Ale těch nas*aných, unavených rodičů, ať už na snídani, obědě či večeři. Vždycky se někdo našel," popsala Šlégrová své pocity.

"Já říkám při jedné večeři v češtině manželovi slovy, která by měla směřovat vedle ke stolu k chuděrce právě zpruzelé matce sedící vedle nepřítomného manžela, který si už nějaký čas se svojí ženou nevrznul. Holka moje, že ses na to nevybodla, máš tohle zapotřebí. Mohla ses tady s manžílkem ovínit, říct si co už je pár měsíců nevyřčené a nakopnout si sexuální život s vlastním manželem. Joooo teď tady nas*aná. A manželská propast se ještě víc prohlubuje," nebrala si Lucie servítky.

Trojnásobná maminka dodala, že příště si vyberou hotel, kam mají děti vstup zakázaný. "Takže výsledkem je to, že příští Maledivy už jen hotel adults only. P.S. Musím zdůraznit, ano, bezmezně své děti miluji," uzavřela.

Dovolená bez dětí je podle Šlégrové ideální