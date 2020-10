Slavná prsatice je potřetí maminkou: Lucie Šlégrová porodila syna v utajení

„Jsme spolu deset let a šli jsme na to postupně. Po pěti letech jsme se vzali, pak jsme si řekli, že bychom si měli připravit nějaké bydlení, to se nám povedlo. A na konci bylo, že bychom si zkusili to miminko, a i to se povedlo. Jsme nadšení,“ popisuje začátky jejich vztahu bývalý hokejista. Ve vzduchu logicky visí otázka, zda se malý Ron bude věnovat sportu.

„Zastáváme názor, ať je to hlavně dobrý člověk. To, že vidím, že tam ta ramena má, tak tam asi něco bude. Jestli spolu budeme chodit cvičit, to je otázka, jestli toho budu ještě schopen. Nějaký sport bude dělat určitě, jestli profesionálně, to bude na něm. Pro nás je důležité, aby z něho vyrostl dobrý člověk,“ dodal Šlégr, který má jasně nastavené hodnoty.