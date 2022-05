Exmanželka Stropnického se odhodlala k zásadnímu kroku, velvyslance odstřihla

Zdroj: Profimedia

Martin Stropnický se kvůli mladé milence rozvádí s Veronikou Žilkovou. Nevěra velvyslance ovšem nepohoršila pouze herečku, ale i Lucii Stropnickou, která v minulosti zažila od exmanžela podobnou potupu, a proto se rozhodla definitivně vzdát příjmení neponaučitelného záletníka.

Martin Stropnický byl celkem třikrát ženatý. Zajímavé ovšem je, že si velvyslanec vzal dvakrát stejnou ženu. S Lucií Stropnickou má velvyslanec celkem tři děti, a to Matěje, Annu a Františku a jejich vztah trval celkem 24 let.

Po osmi letech se ale Stropnický s manželkou rozvedl a následně si Lucii vzal podruhé. Nakonec se vztah stejně rozpadl, důvody si ale Stropnická nechala pro sebe.

"To je na knihu. Ale myslím, že by nikoho nezajímala. Je to dávno," řekla bývalá žena Stropnického před lety v rozhovoru pro ahaonline.cz. Nyní jí ale evidentně po aférách ex už došla trpělivost a rozhodla se změnou příjmení od něj definitivně odstřihnout.

Rozchody probíhaly stejně

Informaci ohledně změny příjmení potvrdila sama Lucie Stropnická Blesku."Ano, je to tak. Změnila jsem si nedávno příjmení," přiznala Lucie, která se vrátila k dívčímu jménu Borovcová.

Podle textařky a scénáristky dělá příjmení jejího bývalého muže jen ostudu a dění posledních dní ji donutily konat.

Způsob, jakým Martin Stropnický dal Veronice Žilkové po dvaceti letech manželství kopačky, prý Lucii vůbec nepřekvapil. "Mně to udělal stejně," tvrdí umělkyně, která už se Stropnickým nechce mít nic společného.

Pro Veroniku Žilkovou je manželova nečekaná zrada velice bolestivá