Lucie Švormová byla průkopnicí vztahů s koloušky: Ze zajíce má doma dědka

Libuše Švormová našla životní štěstí po boku o téměř dvacet let mladšího muže. Herečka předtím zažila bolestivou ztrátu partnera, Jan Patera jí vše vynahradil.

První osudovou láskou Libuše Švormové byl známý scenárista Jan Otčenášek, se kterým žila dlouhých devatenáct let. "Ten vztah trval devatenáct let a byl značně komplikovaný," přiznala herečka s odstupem času v rozhovoru pro Blesk.

Umělec byl totiž po celou dobu jejich vztahu ženatý. Láska ale zvítězila nad rozumem a herečka si na roli milenky zvykla. "Přijala jsem jeho soukromí, nenaléhala jsem, aby se rozvedl, i když už jsme spolu mnoho let žili, ctila jsem jeho důvody. Považovala jsem ho za svého celoživotního partnera – a kdyby nezemřel, asi by jím i byl," vzpomíná Švormová.

Otčenášek, kterého proslavily romány Občan Brych nebo Romeo, Julie a tma, a také scénáře k filmu Lásky mezi kapkami deště a k seriálu Byl jednou jeden dům, zemřel v roce 1979 na rakovinu plic. "Odešel prudce, náhle, nemoc ho skosila během čtyř měsíců. Nemohla jsem to pochopit," neskrývala herečka obrovský zármutek nad ztrátou svého druha.

Opravdu jsme se zamilovali

Libuše Švormová po smrti Jana Otčenáška nezůstala dlouho na ocet. Osud jí seslal do cesty o osmnáct let mladšího Jana Pateru, kterého si vzala za muže.

V dnešní době není podobný věkový rozdíl už ničím výjimečným, herečka ale se svým manželem byla vlastně dle svých slov takovou průkopnicí věkově nesourodých dvojic. "Já byla tenkrát taková průkopnice. Tehdy se to ještě nenosilo jak dnes, kdy jsou mladší manželé starších žen v módě," přiznala herečka před časem v rozhovoru pro Aha.

Láska s Otčenáškem už trvá přes čtyřicet let a hvězda i po takto dlouhé době pěje na svého životního druha samou chválu. "Můj muž je mladší o osmnáct let. On sám říká, že jsem si vzala zajíce a mám doma dědka. Opravdu jsme se zamilovali, nechci vynášet jen to, co pro mě dělá. Vozí mě do divadla, z divadla. Nakupuje. Já nenávidím nakupování, a on chodí do těch obrovských supermarketů. Uvaří doma. Uklízí. Opravdu ho miluju," vyznala se Švormová ze svých citů v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Libuše Švormová je i po čtyřiceti letech do svého manžela po uši zamilovaná