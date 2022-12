Lucie Vondráčková promluvila o lásce: Je motorem všeho, i ta, která se mstí!

Zdroj: Teki Shine/FTV Prima

Zpěvačka Lucie Vondráčková v nové epizodě talkshow 7 pádů Honzy Dědka vyprávěla o tom, jak se jí vracelo na divadelní prkna a jak si užila spolupráci s Hynkem Čermákem. Přišla řeč ale také na lásku. Jak to s ní v současné době má?

Jedním z hostů Honzy Dědka byla tentokrát i zpěvačka Lucie Vondráčková. Ta prozradila, čím prudila Hynka Čermáka při zkoušení jejich nové divadelní hry. „Po dlouhých letech jsem se vrátila do divadla, měla jsem se vrátit před pandemií, ale přišel koronavirus a zlikvidoval všechny plány, ale osud to měl vymyšlené jinak, tak jsem pochopila, že návrat má přijít až o tři roky později. Ve hře s Hynkem Čermákem, Štěstí. Zjistila jsem, že mi divadlo nesmírně chybělo. V té hře jsme hysteričtí, pořád na sebe s Hynkem řveme, vyřizujeme si různý vztahový věci. Ale v životě jsme vyrovnaní. A Hynek je vyrovnaný nonstop, s ním asi nic nehne,” vyprávěla.

Láska je motorem všeho

Lucie Vondráčková se rozpovídala i o lásce. „Ráda o lásce zpívám, myslím si, že láska je motor všeho, vždy a všude, vždycky byl a vždycky bude. I ta vražedná i ta, co se vám pomstí, všechny,“ nechala se slyšet.

Frontman kapely Chinaski, Michal Malátný, pro změnu bavil ostatní historkou o tom, jak se svými kolegy vyzrál během pobytu v Norsku na prohibici. „Tam jsou speciální obchody na alkohol, otevřený asi dvě hodiny denně. Měli jsme rozdělené služby, kdo kdy pojede na nákup. Nakoupili jsme třeba dvě basy piv a nějaká vína. A když nakupuješ alkohol, odevzdáš občanku a oni si to registrujou. A druhý den na dveře studia zaklepal člověk a přišel na kontrolu, protože jsme si toho koupili moc. Museli jsme vysvětlovat, že je nás tam sedm chlapů a máme to na týden,“ pobavil Honzu Dědka Malátný s tím, že alkohol málem stál kapelu existenci.

Psala, kam mohla

Dalším z hostů byla herečka Jana Plodková, která přiznala, že ráda píše na nejrůznější ministerstva, aby je informovala o svých poznatcích. „Psala jsem i do Evropské unie něco kvůli Babišovi. Už nevím, co přesně, to už je dávno. Něco ve smyslu, aby ho ignorovali. To bylo, když nastoupil. Přišlo mi strašný, že člověk se soudem na krku a s Čapím hnízdem může… Chtěla jsem, aby mu dali najevo, že to není v pořádku, chtěla jsem jim to říct,“ popsala jedno ze svých kverulantských počínání.

