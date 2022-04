Lucie Vondráčková po letech na scéně: Hvězda dětského seriálu i múza Jakubiska

Zdroj: Profimedia

Než jako zpěvačku či herečku ji poslední roky český národ znal jako manželku slavného hokejisty Tomáše Plekance. Jenže vztah nevyšel. Nyní je naštěstí vše jinak a fanoušci její hudbě opět přichází na chuť. Aby také ne, Lucie Vondráčková je na tuzemské umělecké scéně už více než třicet let.

Lucie Vondráčková se narodila 8. března roku 1980, je jí tedy 42 let. Tento věk by jí však hádal jen málokdo, vypadá totiž stále jako holčička. I když jí starostmi a samozřejmě i věkem přibyla na tváři nějaká ta vráska, půvabu jí to neubralo a matka dvou synů vypadá stále skvěle.

Lucie pochází z umělecké rodiny, kdy její otec Jiří je českým skladatelem, muzikantem a režisérem. Z jeho děl možná znáte hity jako Máš chuť majoránky, Strach nebo Copacabana. Luciina matka je zase textařka a překladatelka. A samozřejmě nesmíme zapomenout ani na tetu Helenu, slavnou zpěvačku, se kterou se však Lucie ani její rodiče nebaví už dlouhá léta. Vondráčková má také bratra Davida, který se v showbyznysu nepohybuje.

Vystudovala konzervatoř i kulturologii na univerzitě

Po střední škole vystudovala dramatický obor na pražské konzervatoři a také úspěšně vystudovala kulturologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zde získala titul Magistra a následně si ještě dodělala doktorát z filozofie.

Poprvé se před kamerou objevila v devíti letech, kdy si zahrála v seriálu Území bílých králů, následoval seriál Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek. V roce 1992 se stala moderátorkou dětského pořadu Marmeláda, po kterém pojmenovala i první desku.

Stala se také múzou režiséra Juraje Jakubiska, který ji obsadil hned do tří svých filmů. Šlo o snímky Nejasná zpráva o konci světa, Bathory a Post coitum. Objevila se i ve filmu Labyrint. Zlom přišel roku 1992, kdy dostala malou roli v Národním divadle. Tam si zahrála po boku Libušky Šafránkové. Z muzikálů zase stojí za zmínku Hanka ze Starců na chmelu nebo Karin z muzikálu Touha.

S Plekancem žila léta v Kanadě

Poté, co si vzala hokejistu Tomáše Plekance, přestěhovala se s ním do Kanady, kde dlouhá léta žili. I tam pracovala Lucie jako herečka. Hrála v několika celosvětových filmech. V roce 2018 dostala hlavní roli v komedii The Perfect Kiss a v roce 2020 ve snímku Hotel Limbo. Lucie Vondráčková je také aktivní členkou prestižní herecké asociace ACTRA.

Plekancovi dala dva syny - Matyáše a Adama. Bohužel však manželství nevydrželo a pár se roku 2018 po sedmi letech rozešel. V září roku 2019 došlo v Kanadě k rozvodu a Lucie se vrátila i s dětmi zpět do Čech. Od té doby se opět zařadila do pracovního procesu a natáčí jednu píseň za druhou a snaží se spojovat s nejrůznějšími interprety. Občas se jí to podaří, občas šlápne vedle.

Zdroj: Krajské listy