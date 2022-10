Lucie Vondráčková dřít v posilovně nehodlá: Partnerovo nadšení pro sport nesdílí

Zdroj: Profimedia

Lucie Vondráčková sice našla lásku v náručí MMA zápasníka Zdeňka Polívky, sama ke sportu ale tak docela netíhne. Zatímco její partner denně dře v posilovně, zpěvačka si na zvedání činek rozhodně nepotrpí.

Zpěvačka Lucie Vondráčková si zakládá na zdravém životním stylu a ani cvičení jí není cizí. Není proto divu, že si k sobě vybírá polovičky, které to mají podobně. Po krasobruslaři Tomášovi Vernerovi a hokejistovi Tomášovi Plekancovi se nyní zamilovala do mladého MMA zápasníka Zdeňka Polívky. Vypadá to ale, že i navzdory lásce ke zdravému tělu jej do posilovny doprovázet nebude.

S činkami se prát nechce

Redakce kafe.cz zastihla Lucii Vondráčkovou na otevíračce nového fitness centra, kde ovšem zpěvačka přiznala, že si na dření na posilovacích strojích rozhodně nepotrpí. „Se zájmem jsem si tu všechny ty skoro mučicí nástroje prohlédla, ale rozhodně se nemíním prát s činkami. Sport mám ráda, dělala jsem moderní gymnastiku a s chutí a ráda tančím a to si myslím, že je docela dost a víc pro svůj exteriér dělat ani nepotřebuji,“ prohlásila Vondráčková, která je se sebou spokojená a rozhodně netouží po osvalené postavě.

Polívka je v posilovně denně

Zato Zdeněk Polívka se vzhledem ke své profesi bez pořádných svalů zkrátka neobejde, a tak na sobě tvrdě pracuje neustále. „Já normálně trénuji, dá se říct, každý den,” svěřil se pro kafe.cz. Když se pak chystá na nějaký důležitý zápas, nedělá mu problém cvičit dokonce i dvakrát denně. „Dva měsíce před zápasem se pak soustředím vyloženě jen na ten zápas a nic jiného neznám. Jen tréninky, jídlo, spánek,” dodal ještě.

Jednu věc nový pár na české scéně zkrátka nemá společnou. Vypadá to ale, že v době přípravy na důležité zápasy bude muset zpěvačka i přes svou nechuť doprovázet zaneprázdněného partnera do posilovny, aby spolu strávili alespoň nějaký čas.