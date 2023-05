Lucie Vondráčková zuřivě chrání soukromí svých dětí: Její metoda neselhává

Zdroj: Profimedia

Lucie Vondráčková není, co se týče soukromí, příliš sdílná. Pevně si ho střeží, a to hlavně pokud jde o její dvě děti. Jedenáctiletý Matyáš a sedmiletý Adam, které má zpěvačka s bývalým partnerem a hokejistou Tomášem Plekancem, se na veřejnosti neobjevují skoro vůbec.

Mnohé celebrity si s publikováním fotek svých ratolestí příliš hlavu nelámou. Taková Agáta Hanychová byla v pokušení i přenášet svůj porod v živém vysílání. Její partner Jaromír Soukup jí to ale naštěstí zatrhnul. Doslovným opakem je herečka a zpěvačka Lucie Vondráčková, která své dva syny ukáže zřídkakdy, a když už, tak jim zakrývá obličej. Účinná metoda přináší své ovoce. Chce to tak dělat do doby, dokud se její dva kluci nerozhodnou sami, jakou cestou se chtějí vydat.

Chrání sebe i své děti

"Často se mě ptají, jestli je vezmu na nějakou akci. Premiéry filmu, křty knížek a nevím co ještě, kde jsou novináři. Neberu je tam. Až budou znát svou vlastní cestu, rozhodnou se samy, jestli chtějí, nebo nechtějí být vidět. Teď je čas učení a hledání toho, co je opravdu baví," uvedla dvojnásobná maminka pro web sedmicka.cz

Vondráčková je skoupá i co se týká jejího osobního života. Na otázku, jestli by mohla nastínit, jak se poznala se svým současným partnerem Zdeňkem Polívkou, odpověděla, že soukromí je pro ni křehká věc a nikdy neměla potřebu se o něj dělit. Zpěvačka si zřejmě užila dost publicity, když se veřejně probíral její dramatický rozchod s Plekancem. Od té doby se hledáčkům fotoaparátů vyhýbá, zvlášť, když je někde s Polívkou. I přes všechny nepříjemnosti, které jsou s popularitou spojené, jí to ale nezabránilo v tom, aby ho přestala podporovat na jeho zápasech.

S Polívkou je šťastná

Kdekoliv se hrdličky spolu objeví a někomu se podaří je vyfotit, je vidět, že vztah oběma náramně prospívá. Polívka (24) s téměř o 20 let starší Vondráčkovou září a vztah si nemůže vynachválit. I on ale o jejich seznámení mlží. Něco málo, co na veřejnost o jejich vztahu prosáklo, je, že rádi chodí společně na dlouhé procházky s jejich fenkou Ditou, kterou Lucie zachránila.

Zdroj: sedmicka.cz, aha.cz