Lucie Vondráčková: Velká píle přináší ovoce, zpěvačka se dostala do Hollywoodu!

Filmy, které poslední roky Lucie Vondráčková natočila neměli příliš veliký úspěch. Šlo většinou o romantické komedie a u diváků i filmových kritiků dosáhli na titul absolutních propadáků.

Například komedie The Perfect Kiss na ČSFD dosáhla pouhých deseti procent a stala se tak 22. nejhůře hodnoceným filmem v celé databázi. Vondráčková se ale nenechala negativním hodnocením odradit a zkoušela štěstí dál.

Snímek Beyond Her Lens se už na první pohled liší od všeho, co doposud Lucie natočila. Dílo inspirované pravdivým příběhem o životě a práci válečné fotografky Jany Andert ihned nasbíralo několik ocenění a nyní míří přímo do Hollywoodu!