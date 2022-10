Lucie Vondráčková hvězdou amerických filmů: Snu se nevzdala ani po rozvodu

Zdroj: Profimedia

Lucie Vondráčková v době manželství s Tomášem Plekancem zkoušela v Kanadě prorazit jako herečka a skutečně se jí poštěstilo dostat roli v několika celovečerních filmech. Na toto období zavzpomínala zpěvačka na svém Instagramu.

Lucie Vondráčková kromě hudební kariéry měla ambice prosadit se také jako filmová hvězda a tento sen se jí skutečně splnil. Zpěvačce hrálo do karet, že bydlela v Kanadě a dostat se ke světovým producentům bylo pro ni mnohem snazší.

"Last Holiday a ještě totálně britská angličtina. Protože jsem v té době jezdila každou chvíli s agenturou Intact do školy St. Johns v Londýně. A tam nás pěkně cepovali. Teď už mluvím úplně jinak," napsala dvojnásobná maminka na natáčení snímku Last Holiday z roku 2006, ve kterém si zahrála recepční.

"Johanka z Arku. Vnitřní síla, těžké brnění, nádherné prázdniny, spravedlnost vs křivda, francouzština a krásná práce pro Hallmark," připomněla si Vondráčková další film ze zahraniční produkce, kde ztvárnila jednu z hlavních rolí. I když to vypadalo, že stěhováním do Čech herecká aktivita zpěvačky klesne, opak je pravdou.

Další filmy na cestě

Lucie Vondráčková za poslední dva roky natočila hned několik celovečerních snímků zahraniční produkce. Po filmu Perfect kiss z roku 2018 se hvězda objevila v romantické komedii Dědictví pod psa a letos vyšel snímek My Wacko Parents.

Tím ale herecká aktivita Vondráčkové nekončí. V příštím roce uvidí filmoví nadšenci hned dva další tituly se známou zpěvačkou, tentokrát ale Lucie točila s českým týmem.

"Partie" ani "Bůh nepřítel" zatím nemají uvedené přesné datum premiéry, jedno je ale jisté, dvojnásobná maminka na kariéru herečky rozhodně nezanevřela.

Lucie Vondráčková ve filmu Last Holiday