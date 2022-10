Slova o mučení! Vondráčková promluvila o místě, kde její milovaný tráví čas

Zdroj: Profimedia

Na slavnostní otevírací party nového fitcentra na Chodově, jehož je i tváří, dorazil Roman Šebrle, bývalý atlet, olympijský vítěz a světový a evropský šampion ve víceboji a dnes především televizní moderátor, v dobrém rozmaru a s úsměvy ve tváři. A jak by ne, daří se mu nejen pracovně, ale i v soukromí. Už nějaký čas randí s Lenkou Kovaříkovou a vztah mu viditelně prospívá. A to je stále ještě ženatý s manželkou Evou. Štěstím hýřila i Lucie Vondráčková, která byla též jedním z hostů.

„Ano, potvrzuji, vše je v pohodě a daří se mi v tom co dělám i v soukromí. Ptáte-li se na rozvod, tak ten ještě neproběhl, ale je to otázka času. S manželkou jsme v podstatě na všem dohodnuti a vše řešíme jako rozumní lidé,“ řekl pro kafe.cz Roman.

Vy jste stále aktivní, trénujete mladé desetibojaře, chodíte posilovat, sem tam si střihnete golf a co partnerka, tu jste do pohybových aktivit také zlákal?

„Lákat jsem ji nemusel, ona má také sport ráda, zajde si ráda do fitka, ale já jí zásadně do jejího cvičení nekecám. Má svoje sestavy, které provozuje a moje rady a porady nepotřebuje a já jí ani nic nevnucuji. Zvládá to po svém a baví ji to. Chodí i na jógu, občas si zaběhá, takže u nás, co se sportování týče, si jedeme každý po své sportovní koleji,“ s úsměvem informoval Roman.

Romane, jak známo, láska je mocná čarodějka a až budete mít po rozvodu, bude svatba?

„Svatba nebude, nic takového neplánujeme,“ dodal Roman Šebrle, a když jsme ještě nadhodili ono známé, že nikdy neříkej nikdy a stát se může vše, ještě jednou se usmál, ale tentokrát spíš tajemně než pobaveně.

Mezi hosty a kmotry nového fitka byla kromě řady dalších známých osobností i herečka a zpěvačka Lucie Vondráčková.

Lucko, jste téměř éterická bytost a vás by asi mezi zdejšími přístroji a nástroji málokdo očekával. Přišla jste přesto s úmyslem zapracovat na svalech a vytvarovat si na břiše pekáč buchet?

„Tak to ani náhodou. Se zájmem jsem si tu všechny ty skoro mučicí nástroje prohlédla, ale rozhodně se nemíním prát s činkami. Sport mám ráda, dělala jsem moderní gymnastiku s chutí a ráda tančím a to si myslím, že je docela dost a víc pro svůj exteriér dělat ani nepotřebuji,“ vysvětlila Lucie Vondráčková, která má být v současné době zadaná s MMA bojovníkem Zdeňkem Polívkou.