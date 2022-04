Lucie Vondráčková se s tetou Helenou neviděla 20 let: V setkání už ani nedoufá

Zdroj: Profimedia

Je známo, že vztahy v rodině Vondráčkových nejsou úplně ideální. Když se zpěvačka Helena Vondráčková před lety rozkmotřila se svým bratrem, který je otcem Lucie Vondráčkové, nepřestala mluvil jen s ním, ale i s jeho dcerou. A od té doby se prakticky nic nezměnilo. Lucie Vondráčková nyní prolomila mlčení a řekla, jaký vztah se svou slavnou tetou vlastně má.

Obě jsou slavné zpěvačky, byly doby, kdy spolu dokonce vystupovaly na jednom pódiu a navzájem se podporovaly. Teď ale jedna s druhou už dlouhých dvacet let nemluví. Zpěvačka Lucie Vondráčková si běžně své soukromí přísně střeží, nyní ale udělala velkou výjimku a promluvila o tom, zda udržuje nějaký kontakt se svou odcizenou tetou Helenou Vondráčkovou. Z jejích slov je zřejmé, že k žádnému smíření nedošlo. A podle všeho ani už nikdy nedojde.

Už je to dvacet let

Otec Lucie Vondráčkové, Jiří Vondráček, měl se svou sestrou Helenou vždy dobré vztahy. Jednoho dne se to ale změnilo. Když se v roce 2000 Helena Vondráčková seznámila s podnikatelem Martinem Michalem, vztah se jejímu bratrovi nezamlouval a snažil se jí ho rozmluvit. Jak uvádí web Expres, Jiří Vondráček se na adresu lásky své sestry nevyjadřoval zrovna hezky a Martina Michala dokonce označil za „gigola, který vztahem sleduje jen své vlastní zájmy”. To Helena bratrovi neodpustila a konflikt byl na světě. Rodinná hádka pochopitelně ovlivnila i její vztah k neteři, Lucii Vondráčkové. A rozepře trvá dodnes. Vztah Lucie k její tetě je takřka nulový.

Myslí si, že tetu už nikdy neuvidí

Lucie Vondráčková už jakékoliv snažení o urovnání vztahů vzdala a přestala doufat, že se vůbec někdy situaci uklidní. „Já si myslím, že to nikdo neočekává a že to je uzavřené. Já jsem se naučila, že tam, kde jsou dveře zavřené, tam se člověk nemá dobývat. A to se netýká jenom rodinných konstelací, ale i spolupracovníků. Někdy jste na stejných vibracích a osud vás dá dohromady, a někdy vás zase rozdělí. Takže já to tak beru,” uvedla v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

S pošramocenými vztahy se tak Lucie Vondráčková smířila a nijak je neřeší. „Popravdě jsem o tom už dlouho nepřemýšlela. Každá jdeme cestou, kterou jsme si vybraly a kterou nám osud dopřál. Nejdu hlavou proti zdi. To není můj styl,” řekla ještě pro CNN Prima News.