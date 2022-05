Inspirace pro jiné ženy: Vondráčková odtajnila, jak to má s hledáním partnera

Zdroj: Profimedia

Po rozchodu s moderátorem Petrem Vojnarem je Lucie Vondráčková opět nezadaná. Nedávno oslavila čtyřicáté druhé narozeniny, tento věk by jí díky mladistvému vzhledu jen málokdo hádal. O nápadníky tak jistě nemá zpěvačka nouzi.

Nikoho nehledá

Případní nápadníci z minulosti vědí, že jí nedělá žádný problém být sama. Na dotaz, jak to má s případným novým mužem, se vyjádřila jednoznačně. "To já nevím, ani tyhle věci nehledám. Prostě to nechávám plout a nikam nespěchám," nastínila Vondráčková. „Mně je nejlíp s mými syny. Jsem naprosto spokojená, je nám dobře a jsem ráda, že to takhle funguje, že člověk nemusí za každou cenu s někým být." Po rozvodu s Tomášem Plekancem byla hodně dlouho sama, než se na veřejnosti ukázala s Petrem Vojnarem. Jejich vztahu nedával téměř nikdo šanci, dle chování obou aktérů se nerozešli v dobrém. Vojnar se k bývalé partnerce vyjádřil dost chladně. „Už se k té akci nebudu vyjadřovat. Udělal jsem chybu, že jsem byl upřímný, takže raději budu mlčet,“ řekl pro Blesk k rozchodu s oblíbenou zpěvačkou.

Krásná žena

Popová zpěvačka se často ukazuje na společenských akcích, jejímu bezchybnému tělu sedí téměř každý model. Nedávno se ukázala na filmovém festivalu v šatech, které odhalily celý její dekolt. I když je povoláním zpěvačka a herečka a často září ve světlech reflektorů, zdůrazňuje, že je predevším matka. „Pro mě vůbec to, že tady dneska můžu být, je svátek. Zítra zase začne škola a kroužky, takže si nemohu dopřát, že bych tady byla každý den,“ svěřila se na festivalu Lucie.

Osudový muž

Když si v roce 2011 brala hokejistu Tomáše Plekance, myslela, že je to láska na celý život. O tom, že je to její osudový muž, je přesvědčena stále. „Určitě, protože nám osud nadělil takhle v této konstelaci naše dva syny, takže si myslím, že to už nikdo nezmění." Nyní žije Tomáš Plekanec ve spokojeném vztahu s tenistkou Lucií Šafářovou. Sportovnímu páru se minulý týden narodilo druhé dítě, syn Oliver. „Teď, jak to sleduju, tak si k sobě Tomáš vybral správně, funguje to hezky a držím jim palce. Ničeho nelituji, protože to bylo hezkých osm let," dodává ke svému bývalému manželovi Lucie.