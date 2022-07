Lucie Vondráčková se vrací na divadelní prkna, pomocnou ruku jí podal slavný muž

Zdroj: Profimedia

Lucie Vondráčková se ani na chvíli nezastaví, nedávno vydala nové CD, dabuje pohádku a začíná zkoušet muzikál Janka Ledeckého Sliby se maj plnit o Vánocích. I přes střídavou péči o dva syny Matyáše a Adama si najde čas na opravdu rychlé pracovní tempo. Bývalý manžel a otec jejich dětí Tomáš Plekanec jí v péči o syny vychází vstříc.

Žena mnoha tváří

Lucie Vondráčková není jen zpěvačka, je i herečka a v posledních letech čím dál více častěji i dabérka. Právě dabing jí nejlépe jde skloubit s péčí o syny. Nyní propůjčila hlas jedné z postav v kontroverzní animované pohádce Hovnays. Právě pohádky nejvíce miluje. „Pohádky zbožňuju. Myslím, že v celém historickém kontextu u nás hrajou důležitou roli. Milovala jsem natáčení pohádek, protože v tom pohádkovém herectví si můžete dovolit mnohem víc. Ani jsem nehrála princezny, spíš prdlé víly nebo děvče převlečené za kluka,“ prozradila v rozhovoru pro Český rozhlas.

Návrat na jeviště

Aktivní maminka dvou synů se po delší pauze vrací i na divadelní prkna, jak řekla webu extra.cz, může za to hlavně zpěvák Janek Ledecký. “Málem jsme se už setkali na Hamletovi, pak jsme se málem setkali na Othellovi, ale tam nám vyšla jenom písnička, krásná, duetová. Tak jsem si říkala, že do třetice už se prostě nemůžeme minout, to už prostě nejde a zvlášť, když je to vánoční záležitost, která je pro děti a vlastně celé rodiny, to já mám moc ráda.” Lucie si v muzikálu zahraje jednu z hlavních rolí, kterou převezme po Lindě Rybové.

Láska jako hlavní téma

„Mít skvělý text je alfa omega. Můžete mít hlas jak zvon, ale nikomu nic neřeknete, když nemáte text nebo zpíváte jen převzaté věci. A já taky zpívala pár převzatých. Ale měla jsem štěstí, že maminka je textařka a jak jsme na sebe napojený, tak mě napsala krásný texty,“ chlubí se talentovanou maminkou Lucie. Sama dodává, že většina textů je hlavně o lásce. „To je nevyčerpatelný téma, zpívám o ní už od sedmnácti.“