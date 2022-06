Lucie Vondráčková po životě v Kanadě neteskní: Chyběla jí tam její vášeň

Zdroj: Profimedia

Herečka a zpěvačka Lucie Vondráčková strávila během svého bývalého manželství několik let v Kanadě, kam se i s dětmi a exmanželem Tomášem Plekancem kvůli jeho kariéře přestěhovala. I když pro ni byl pobyt v Americe v mnohém naplňující a nabyla během něj nových zkušeností, zpět by se už nevrátila. Za oceánem jí totiž chyběly její oblíbené činnosti.

Lucie Vondráčková je v jednom kole. Kromě péče o své dva syny se věnuje herectví, dabingu, zpěvu a vydává jeden videoklip za druhým. Její fanoušci tak mají takřka neustále možnost objevovat nové a nové věci z její tvorby. „Možná jsem byla trošku jako papiňák, když jsem znovu mohla tvořit. Ale spíš bych řekla, že vznikla prostě krásná deska Láskověty a přišlo by mi jako hřích na ty hezké písničky neudělat videoklipy,” vysvětlovala zpěvačka v rozhovoru pro iDNES, proč se najednou s jejími videoklipy roztrhl pytel.

Život v Kanadě jí nechybí

Zpěvačka a herečka strávila v dobách, kdy byla provdaná za Tomáše Plekance, několik let v Kanadě, kde vyrůstali i jejich dva synové. Její život tam byl zcela odlišný od toho v Česku, a to hned v mnoha ohledech. „V Kanadě to byla hezká etapa v tom, že jsem měla klid na své děti. Byla jsem pořád na písku, dělala jsem jenom obědy a večeře a byla jsem máma na plný úvazek. Což bych tady úplně neuměla,” vzpomínala Lucie Vondráčková na život v Americe.

Dnes už je ale ráda, že je zpět ve své vlasti. „Tady znám tolik lidí a mám tu tolik kamarádů, že jsem se vlastně vrátila do takového „rychloprovozu”, kdy pracuju a dělám jak zpívání, tak hraní a dabování, což mi tam chybělo,” dodala ještě.

Je ve všem opatrnější

I v Česku má ale Lucie Vondráčková dostatek času na své děti a vždy se snaží skloubit své pracovní povinnosti tak, aby mohla se syny strávit co nejvíce času. Jak sama uvedla, možná je to i tím, že po čtyřicítce zvolnila a je poměrně vybíravá v tom, jakou pracovní nabídku přijme.

„Já osobně jsem čekala deset let na divadlo a teď konečně přišla role, se kterou myslím, že můžu vstoupit na divadelní prkna,” radovala se zpěvačka, která zároveň dodala, že se snaží být opatrnější nejen, co se práce týče, ale i v osobním životě. „Abych tady těm mám dvěma klukům vydržela co nejdéle,” svěřila se.