Úspěšná kariéra Lucie Vondráčkové? Radu jí dal sám Karel Gott

Oblíbená zpěvačka si v posledních letech příliš klidu neužila. Nejprve ji stresoval divoký rozvod s hokejistou Tomášem Plekancem a tahanice o děti, následoval výsměch za duet se Sámerem Issou a v posledních týdnech se řeší, zda ještě chodí se zpěvákem Petrem Vojnarem. Jaký život ale Lucie doopravdy žije?

Zpěvačka Lucie Vondráčková o sobě říká, že se nebere moc vážně a také, že ji jen tak něco neporazí. Oboje už ve svém životě několikrát ukázala. Zatímco v profesním životě se jí vždy dařilo a držela se na předních příčkách hitparád, v soukromém životě to více než pokulhávalo.

Lucie se uchytila i v zahraničí, konkrétně v Kanadě, kde žila s hokejistou a otcem jejích synů, Tomášem Plekancem. V té době se v podstatě z hudby přeorientovala pouze na hraní, nyní se však opět věnuje oběma profesím. Herectví je ale pro ni srdcovou záležitostí. Také ji baví dabování, užívá si možnost propůjčovat hlas herečkám v zahraničních filmech.

První role v seriálu Území bílých králů

Poprvé se Lucie objevila v seriálu Území bílých králů, když jí bylo devět let. Jelikož parta dětí byla na natáčení skvělá a měly za úkol pořád jíst cukrovou vatu, nabyla tenkrát dojmu, že o tom je herectví a rozhodla se, že chce dělat právě to. Předtím totiž chtěla být veterinářka, ale bála se krav, proto pro ni bylo toto povolání přijatelnější.

Luciin první hit se jmenoval Marmeláda a ona se v něm pokoušela rapovat. Jak sama říká, spíš si z toho dělala legraci.

"Já to dělám doteďka. Já si pořád z něčeho dělám legraci a pak z toho jsou desky. Neberu všechno moc vážně a myslím, že to je docela recept na prima život,“ řekla v rozhovoru pro Český rozhlas.

V Kanadě se zamilovala do medvídků mývalů

V Kanadě se Lucii překvapivě líbilo. Na život tam si zvykla. Zamilovala se do medvídků mývalů. Ani zimy nebyly pro Vondráčkovou problém, i když občas ji mrazy pořádně zaskočily.

"Třeba měsíc bylo v kuse mínus čtyřicet stupňů. Když jsme tam v zimě natáčeli jeden z filmů, tak abychom neonemocněli, protože jsme byli v té zimě déle, než jsme chtěli, tak jsme pak museli stát v horké sprše třeba deset minut," zavzpomínala na natáčení filmů v Kanadě.

Jinak Lucka ráda sportuje, tancuje a chodí. Denně stráví klidně i čtyři hodiny tím, že chodí. Lucie prostě překypuje energií. Odráží se to i v jejím přístupu k fanouškům. Vždy se na koncertech podepisuje až do poslední žádosti, což se jí občas dost protáhne. Od Karla Gotta totiž jednou dostala radu, že podepsat se všem je základ. Od té doby se to snaží dodržovat a nutno podotknout, že si svou velkou spokojenou fanouškovskou základnu drží už léta.