Letos bude vše jinak! Lucie Vondráčková si pro fanoušky přichystala překvapení

Zatímco většina umělců si v současné době musí zvykat na přemíru volného času, zpěvačka Lucie Vondráčková si na nedostatek práce podle všeho stěžovat nemůže. Před nedávnem vydala novou desku s názvem Růže a k ní i videoklip k písni Vrať se. V něm se objevil i zpěvák Sámer Issa.

Není to ale všechno, co si pro své fanoušky přichystala. Teď se převlékla do kostýmu anděla a společně s čertem a Mikulášem natáčela videoklip pro dětský projekt Kamarád Fído. „Letos bude všechno asi jemně jinak, ale máme pro vás aspoň jedno mikulášské překvapení,” napsala zpěvačka na svém Facebooku.