Lucie Vondráčková: Víc chlapů než Hanychová? S těmito všemi měla prý chodit!

Lucie Vondráčková je od rozvodu s Tomášem Plekancem sama, zpěvačce ale za poslední tři roky média přisoudila hned několik milenců. Kdyby ale údajné románky byly pravdivé, trumfla by dvojnásobná maminka i Agátu Hanychovou, která v počtu střídání partnerů nemá v českém rybníčku konkurenci.

Lucie Vondráčková prožila velmi emotivní rozchod a následný rozvod s Tomášem Plekancem. Zpěvačka má s hokejistou dva syny a ačkoliv jejich vztah navenek působil idylicky, po odloučení na sebe manželé začali vzájemně házet špínu.

Plekanec navíc přiložil do kotle, když po pár týdnech odchodu od Vondráčkové představil veřejnosti svou novou partnerku Lucii Šafářovou. Tehdy se spekulovalo, zda právě tenistka není hlavním důvodem rozpadu manželství.

Vyhrocené emoce se po třech letech postupně zklidňují a exmanželé mají děti ve střídavé péči, takže se pravidelně setkávají při předávání potomků.

Zatímco Tomáš Plekanec si stihl s novou partnerkou pořídit dceru, Lucie Vondráčková je stále sama. Krásná zpěvačka ale nouzi o nápadníky rozhodně nemá, což dokazují fešáci, kteří se kolem ní od rozchodu s hokejistou točili.

Kolem Lucie Vondráčkové se motali výrazně mladší muži, zpěvačka se ale do vztahu nežene

Dvojnásobná maminka v různých rozhovorech přiznala, že se do nového vztahu zrovna dvakrát nežene. Rozvod byl pro Vondráčkovou natolik náročný, že si chtěla od mužů dát pauzu.

Přesto se kolem ní vyskytovalo hned několik fešáků o kterých se spekulovalo, zda náhodou nejsou víc než jen kamarádi. Jako první se často ve společnosti zpěvačky objevoval Tomáš Zonyga. Oba ale důrazně popřeli, že by mezi nimi bylo více než přátelské pouto.

"Se Zonym jsme kamarádi a známe se dva měsíce. Kluci dělali v Kanadě parkour a já se snažila jim ten přechod do Česka co nejvíce usnadnit. Chodit bychom spolu nemohli, věkový rozdíl, který je mezi námi, je pro mě osobně nepřekonatelný. Ale říkáme si cokoliv," vysvětlila tehdy Vondráčková, jak to s parkouristou má.

Zpěvačku spojovali se Zonygou, Šalitrošem, Peksou i s Enčevem

Po Zonygovi se několikrát mihl okolo Vondráčkové fitness trenér Pavel Šalitroš. Opět došlo na domněnky, zda náhodou zpěvačka nepropadla kouzlu osvaleného mladíka. Ani tady ale prý nešlo o víc než o přátelství. Šalistroš do médií poměr s hvězdou popřel.

Blízko k Vondráčkové měl mít i hokejista Marek Peksa, který si zahrál v klipu zpěvačky. Na place mezi nimi údajně přeskočila jiskra a novinářům se podařilo nafotit, jak Peksa odchází z domu zpěvačky, kde prokazatelně strávil noc. Dvojice se ale sešla jen párkrát a "vztah" skončil rychleji, než začal. Dodnes není jasné, zda šlo o přátelské přespávání, nebo to milencům nevyšlo.

V posledních týdnech díky práci tráví Lucie Vondráčková čas s Milanem Enčevem a jako vždy se kráska nevyhla dotazům, zda náhodou s hercem netvoří pár. Enčeva znají diváci například ze seriálu Slunečná, kde si zahrál menší roli.

Každopádně zatím Enčev ani Vondráčková spekulace o jejich sblížení nepotvrdili, a tak nejspíš půjde o další "falešný poplach," stejně jako tomu bylo v předchozích případech…