Konečně se osmělila! Vondráčková představila světu svého pana božského

Lucie Vondráčková konečně předestřela světu, jak by měl vypadat její pan dokonalý, respektive jaké na něj má požadavky. „Pro mě je důležité, aby se muž uměl ženy zastat, tím spíš pokud je vyřčena lež nebo nehoráznost, která ženu očerňuje. Pak by to měla být samozřejmost. Bohužel, ani celkem fajn kluci tohle neumějí,“ prozradila Vondráčková v rozhovoru pro magazín Story.