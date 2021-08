Lucie Vondráčková a její lásky: Starší zadaný herec i mladý parkurista

Zdroj: Instagram

V životě Lucie Vondráčkové se objevila spousta slavných mužů, s nimiž prožila krátké románky i několikaleté vztahy. Známá zpěvačka a herečka přitom měla štěstí jak na starší partnery, tak na zajíčky. Podívejte se, který známý fotbalista Lucce zlomil srdce, a se kterým sportovcem chtěla mít původně děti.

Michal Dlouhý: Jen bych ji brzdil

Lucčinou první velkou láskou byl starší kolega Michal Dlouhý. Ten sice tehdy randil s herečkou Sabinou Laurinovou, což mu ale nebránilo v tom, aby navázal vztah s Vondráčkovou. Charismatický herec, po kterém kdysi toužily snad všechny ženy, Lucce pomáhal v jejích hereckých začátcích. Protože byl ale mezi partnery dvanáctiletý věkový rozdíl, každý z nich měl v té době trochu jiné prirority. Zatímco Vondráčková se chtěla věnovat hlavně kariéře, Michal už pomýšlel na založení rodiny. „V dobrém jsme se domluvili, že bude lepší, když se rozejdeme. Já bych ji brzdil, a zároveň se trápil, že si nemůžeme budovat hnízdečko," vysvětlil tehdy důvody rozchodu Dlouhý pro deník Aha! I tak ale bývalí partneři zůstali v kontaktu a pořád se považují za dobré přátele.

Tomáš Ujfaluši: Byl to nezávazný románek

Krátký románek prožila Vondráčková také s někdejší fotbalovou hvězdou Tomášem Ujfalušim. Jenže špičkový hráč se zřejmě jenom potřeboval dostat z těžkého rozvodu, kterým zrovna procházel. „Párkrát za mnou byla ve Florencii i pak v Madridu. Byl to pouze nezávazný románek," přiznal pak svým kamarádům „Ujfi“ podle Expresu. Nic dalšího sportovec se zpěvačkou ale nezamýšlel, dokonce ji ani nikdy nechtěl představit jako svou oficiální partnerku.

Tomáš Verner: Ještě jsem se nechtěl usadit

O rok později Lucie připustila, že chodí s krasobruslařem Tomášem Vernerem. Vztah s o čtyři roky mladším zajíčkem ale vydržel jen pár měsíců kvůli tomu, že se milenci nemohli pořádně vídat. „Skvěle si rozumíme a je to jeden z nejinspirativnějších a nejvtipnějších lidí, co znám," řekla Lucie k rozchodu pro web iDNES. Verner se pak později nechal slyšet, že láska skončila také kvůli tomu, že on se tenkrát ještě nechtěl ženit. „Já to Lucce nezazlívám, rozhodla se správně. Chtěla udělat ve vztahu další krok, vdát se a mít děti. Já v tomhle stadiu nebyl," uvedl Tomáš po letech pro Sport Magazín.

Tomáš Plekanec: Na kamerách byl Matěj Hádek

A pak se objevil hokejista Tomáš Plekanec, se kterým si Lucka alespoň zpočátku obrovsky rozuměla. Dali se dohromady v létě 2010 na akci, kam se zpěvačce vůbec nechtělo. „Byla jsem unavená, ošklivá, a tak jsem tam zpívala. Pak jsem byla ještě ošklivější, make-up se mi roztékal. Chtěla jsem jít spát, ale přišel za mnou pan Salava, že se se mnou chce seznámit nějaký kluk. A ten kluk je teď můj manžel," řekla před lety Vondráčková v televizní show Karla Šípa Všechnopárty.

Už po roce se partneři vzali během tajného obřadu v kapličce svaté Kláry v pražské Troji. Svatební noc novomanželé strávili v luxusním hotelu Pupp v Karlových Varech a všichni jejich vztahu předpovídali velkou budoucnost. Ještě ten rok Lucie porodila prvního syna Matyáše a po čtyřech letech do rodiny přibyl druhorozený Adam. Dvojice žila v kanadském Montrealu, kde hokejový útočník hrál za místní klub Montreal Canadiens.

Když pak manželé v létě 2018 oznámili rozchod, pro některé fanoušky to byl šok. Jestli se jejich potíže kupily už delší dobu, nebo za rozpadem vztahu stála tenistka Lucie Šafářová, se kterou se pak Plekanec začal scházet, není úplně jasné. Rozvod ale neprobíhal dvakrát poklidně a Tomáš musel do boje nasadit nejlepší právníky, aby se s Lucií po dlouhých tahanicích domluvil na finančním vypořádání i střídavé péči o děti.

Zatímco Plekanec krátce po rozvodu začal žít s tenistkou Lucií Šafářovou, Vondráčková takové štěstí v lásce neměla. Nejdříve se spekulovalo o tom, že si začala s hercem Matějem Hádkem, který měl být podle Plekance důvodem k jejich rozvodu. Dům v Čechách, kde Vondráčková trávila poslední léto před rozchodem, má totiž bezpečnostní kamery. A ty podle hokejisty zachytily Hádka, který se měl tajně po nocích vkrádat za herečkou.

Tomáš Zonyga: Oba dva jsme dost v pohodě

Další léto Vondráčková odjela s parkuristou Tomášem Zonygou do Kanady natáčet film. Protože se ale z pracovní cesty vrátili společně a na letišti pak nasedli do stejného auta, vypadalo to, že by mezi nimi mohlo být něco víc. „Seznámili jsme se na parkuru. On je skvělý parkurista a skvělý učitel, takže učí naše kluky,“ řekla tehdy Lucka neurčitě pro Expres. „Mluvím o nás jako o kamarádech, protože jsme jednoduše oba dva dost v pohodě, a prostě si rozumíme, jenže každý z nás je trošku jinde. Lucie řeší rozvod, má dvě děti, kariéru, bydlení. Já mám tohle všechno před sebou, doufám, že bez rozvodu, a moc dobře si to uvědomuji. Kdybych věděl, že to bulvár nerozmázne, asi si uděláme selfie už dávno, jenže, svět reflektorů funguje jinak, a tak k tomu i jinak přistupuji," napsal tehdy v prohlášení na sociální síti Tomáš a přiznal, že se zrovna s někým rozešel.

Marek Peksa: Jasně, že se mi Lucka líbí

Přesně před rokem Lucka natáčela vidoeklip s hokejistou Markem Peksou, kterému se kvůli jeho zjevu říká Aquaman. Podle Expresu měl s Vondráčkovou strávit několik nocí, při přímém dotazu ale sportovec příliš sdílný nebyl. „S Luckou jsme kamarádi. Teď jsme se ale dlouho neviděli, protože nebyl čas a byla karanténa," uvedl opatrně pro Expres a nedokázal popsat, co mají společného. Přiznal ale, že mu herečka připadá hezká. „Je jasné, že se mi líbí," dodal Peksa, který byl jeden čas spojován také s herečkou a tatérku Kateřinou Hrachovcovou.

Sámer Issa: O takové ženě musí snít každý muž

Ještě před rokem si novináři byli jistí, že se v životě Vondráčkové konečně objevil nový partner. Tím neměl být nikdo jiný než zpěvák Sámer Issa, který měl kvůli Lucii opustit dlouholetou partnerku. „S Pavlou jsem si uměl představit rodinu. Ale začalo to skřípat začátkem roku, kdy jsme měli první krizi a před dvěma týdny jsme si řekli, že půjdeme od sebe. Jsme stále kamarádi, ale teď prostě chceme být každý sám," svěřil se pro zivotvcesku.cz jeden z účastníků prvního ročníku pěvecké soutěže Česko hledá SuperStar.

„Je možné, že za rozchodem může částečně stát tento projekt, na kterém přes měsíc s Luckou pracujeme. Dal jsem si to jako prioritu, takže se teď s Luckou potkáváme dost pracovně… Lucka je úžasná maminka dvou dětí. Naprostá profesionálka, pokud jde o práci na našem duetu. O takové ženě musí snít každý muž," nechal se tehdy slyšet Sámer. Nakonec ale k žádnému románku zřejmě nedošlo, protože Sámer všechny spekulace o sblížení s Vondráčkovou popřel. „Nezastírám, že je mi s Luckou hodně dobře. Ta holka je opravdu anděl. Hodně jsem se od ní naučil, ale fakt nás spojuje hlavně práce na společném songu," uvedl pro eXtra.cz zpěvák, který se už nějakou dobu pokouší o hudební comeback.

Petr Vojnar: Je to pravda, víc ale neřeknu

Vypadá to, že se Vondráčková po letech samoty dočkala a našla si partnera, se kterým je konečně šťastná. Podle Expresu se zpěvačka a herečka dala před pár týdny dohromady s moderátorem Petrem Vojnarem. Jiskra mezi dvojicí údajně přeškočila během doby, kdy spolu partneři natáčeli videoklip. A oba už vztah oficiálně potvrdili. "Ano, je to pravda. Nechci se k tomu ale více vyjadřovat. Mám volno a jsem se synem," napsal Petr webu Expres. Zpěvačka zpočátku tak sdílná nebyla a odpověděla jen: „Klidně to tak berte." Nakonec ale přestala dělat drahoty a odtajnila, že s Vojnarem skutečně chodí. „Ale ano, potvrzuji," uvedla Lucie.

Když se Tomáš Plekanec seznámil s Luckou Vondráčkovou, často prý tuhle písničku pouštěl v hokejové kabině.

Zdroj: Youtube