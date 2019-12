Lucie Vondráčková a muži: Komu se schovala do náruče po krachu manželství?

Nejprve měla blízko k parkouristovi Tomáši Zonygovi. Oba hned od začátku tvrdili, že jsou jen přátelé. Jinak by to totiž nešlo, jelikož Zonyga naznačil, že je na stejné pohlaví jako on sám. „Nic mezi námi není. Myslel jsem to přesně tak, jak se mě na to ptáte. Nerad bych prozrazoval, s kým jsem chodil předtím, ale možná po mém expartnerovi netouží polovina národa, ale spíš jen čtyři procenta,“ řekl dle Expresu Zonyga.