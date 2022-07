Lucie Vondráčková se vrátila do Ameriky: Má tam plné ruce práce

Zdroj: Profimedia

Zatímco spousta lidí se během letních měsíců vydává na zahraniční dovolené, aby si užili pláží a moře, Lucie Vondráčková je v jednom kole. Přestože i ona prchla za hranice České republiky, poflakování na lehátku úplně neplánuje. Do Spojených států totiž vyrazila za prací.

Lucie Vondráčková v minulosti strávila několik dlouhých let v Americe, když žila se svým tehdejším manželem Tomášem Plekancem a jejich dětmi v Kanadě. A teď se za oceán po delší době vrátila. I když tentokrát jen na pár dní. Lucie Vondráčková vyrazila na Floridu, kam se ovšem namísto dovolené vydala kvůli práci.

Vítr ve vlasech

Zpěvačka je velmi aktivní na sociálních sítích a se svými fanoušky sdílí prakticky vše ze svého života. Ze své cesty pak zveřejnila několik fotografií, na nichž je zvěčněna například na floridských plážích. Paradoxně si ale sluníčka moc neužívá. Na jednom ze snímků je vidět, že je obloha plná mraků a zpěvačka má na sobě dokonce svetr. „Super selfie. Ať je jak vítr,” smála se Lucie Vondráčková na Instagramu u série čtyř fotografií, na kterých má rozevláté vlasy, a připomněla tak i jeden ze svých největších hitů.

Nový videoklip?

Lucie Vondráčková sama dosud fanouškům neprozradila, kam přesně vyrazila, a jejich dotazy nechává bez odpovědi. Ve stories ovšem zveřejnila snímek z natáčení, z něhož jde poznat, že se zpěvačka pohybuje před domem amerického spisovatele Ernesta Hemingwaye, který se nachází ve městě Key West právě na zmíněné Floridě.

Co přesně ale jela Vondráčková do Ameriky natáčet, jasné není. Vzhledem k tomu, že ale vydává jeden videoklip za druhým, je dost možné, že za velkou louží právě další z nich vzniká. Fanoušci se tak rozhodně mají na co těšit.