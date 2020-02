Rezignovala na vztahy? Slova Lucie Vondráčkové budí rozpaky

Sama Vondráčková tvrdí, že vztah aktuálně nehledá a je spokojená tak, jak je. Ve skutečnosti má ale jakýsi blok, Plekancovu zradu nerozdýchala dodnes. Byla totiž rovnou postavena před hotovou věc!

"Lucka si myslela, že je v jejich manželství vše v pořádku. Kvůli Tomášovi všechno opustila, věřila, že spolu budou celý život. On ji ani nevaroval, že je něco špatně, prostě přišel a řekl, že je konec." popisuje známý zpěvačky bolestivé období.

Vondráčková si dlouho nechtěla přiznat, že je rozchod s Tomášem definitivní. On jí ale vrazil další kudlu do zad, když veřejně představil milenku a to pouze krátce poté, co od rodiny odešel!